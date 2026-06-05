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Crime Enteado de James Handy é visto andando tranquilamente pela rua após confessar assassinato do ator Astro de Hollywood foi encontrado no jardim de casa, com uma faca no peito

Imagens de uma câmera de segurança instalada em uma casa vizinha a de James Handy mostra o seu enteado Michael Gledhill, de 44 anos, caminhando tranquilamente pela calçada em uma rua de Tarzana, bairro de Los Angeles.

O rapaz telefonou à polícia e confessou ter matado o padrasto na casa onde vivia com ele e sua mãe. A investigação procura saber o que ele fez neste momento, antes da chegada dos policiais. A gravação foi publicada pela emissora americana Fox 11.

O ator James Handy, conhecido por participações em filmes como "Jumanji" (1996) e "Top Gun: Maverick" (2022), e tinha 81 anos. Segundo o Departamento de Polícia de Los Angeles, um homem telefonou para as autoridades na manhã de quarta-feira e afirmou: "Sou o filho do homem, acabei de matar o homem do pecado".

Ao chegar da caminhada suspeita e encontrar os policiais na frente de sua casa, Gledhill haveria dito que era ele que os agentes estavam procurando. Nas imagens, ele aparece com uma camisa social lilás e uma calça roxa.

Na qualidade de gravação, não é possível ver manchas de sangue na roupa, o que indica que ele teria ainda se trocado entre o crime e o passeio pela vizinhança.

Quando chegaram à residência, os policiais encontraram Handy inconsciente no jardim da frente da casa, com uma facada no peito. O ator foi levado a um hospital, mas teve a morte confirmada pela equipe médica. Registros do sistema prisional mostram que a fiança foi fixada em US$ 2 milhões.

Ator teve carreira de décadas em Hollywood

Nascido em Nova York, James Handy construiu uma longa trajetória no cinema e na televisão. Ele ficou conhecido por interpretar um exterminador em "Jumanji". Mais recentemente, atuou como o barman Jimmy em "Top Gun: Maverick".

Ao longo da carreira, também participou de séries como "NCIS: Los Angeles", "The closer" e "Cold case".

A morte provocou homenagens de pessoas próximas ao artista.

"Eu não poderia ter pedido um cliente e amigo mais talentoso, humilde e gentil do que James Handy", afirmou Pam Ellis-Evenas, do Ellis Talent Group, em declaração enviada à agência Associated Press.

Com mais de meio século de atuação em produções para o cinema e a televisão, Handy se tornou um rosto conhecido de sucessivas gerações de espectadores, sobretudo nos Estados Unidos.

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