Entenda a acusação de estupro contra Saulo Pôncio e como Gabi Brandt entra na história

Desta vez, não foi por um carrão milionário ou por uma harmonização facial de resultado controverso que Saulo Poncio tem seu nome ventilado nas redes sociais. O cantor e influenciador, ex-integrante do duo UM44k, foi acusado de estupro pela influenciadora Laura Araújo.

Laura Araújo levou o caso à polícia no ano passado, depois que outra influenciadora, Brenda Monique, disse em suas redes sociais que foi agredida por Saulo em um show. Segundo Laura, o estupro teria acontecido em 2020, quando ela tinha 18 anos.

Laurinha, como é conhecida nas redes sociais, acusa Gabi Brandt, ex-mulher de Poncio, de tentar acobertá-lo. Ela sustenta que Gabi estaria pagando uma pessoa para testemunhar a favor do influenciador. Gabi Brandt ficou conhecida em 2016 após participar do reality show "De férias com o ex", da MTV Brasil. Ela se casou com Saulo em 2018. Juntos, eles tiveram dois filhos, mas anunciaram o fim do casamento em janeiro do ano passado. Mesmo supostamente separados, recentemente Gabi Brandt anunciou que está esperando um terceiro filho de Saulo.

"Ela (Gabi) está com ele, do lado dele e passando pano pra ele, tá bom?", afirmou Laura em suas redes sociais. Brenda Monique também se pronunciou, reafirmando que Gabi Brandt estaria se metendo no caso em favor do ex. "Tem mulher que é um desserviço", escreveu Brenda. "O crime tem laudo de que ocorreu, tá gente? Ela não tirou isso do c* não! Quer ser corna, seja! Agora uma criminosa, aí é demais! A outra que depôs não tem nada a ver com o caso, baba ovo da família crente. Em contato direto com a mulher para tentar silenciar uma vítima de um crime tão nojento”, escreveu.

Polêmicas da família Poncio

Saulo é filho de Simone Poncio e do pastor Márcio Poncio, membro da Igreja da Nuvem e suplente no cargo de deputado federal pelo Rio de Janeiro. É irmão da influenciadora Sarah Poncio, que se candidatou a deputada estadual no ano passado, aos 25 anos, causando furor nas redes sociais ao declarar seu patrimônio: mais de R$ 2 milhões em bens e R$ 360 mil em dinheiro.

Em uma das (muitas) polêmicas das quais a família Pôncio costuma estar inserida, o então marido de Sarah, Jonathan Couto, teve um caso com Letícia Almeida, à época namorada de Saulo, em 2018. Do relacionamento extraconjugal, nasceu Maria Madalena. Saulo terminou com Letícia, mas Sarah manteve o seu casamento até 2021. No início do ano passado, Sarah teve um breve relacionamento com o modelo Bruno Krupp, acusado de ter atropelado e provocado a morte do adolescente João Gabriel, de 16 anos, na Avenida Lúcio Costa, na Barra, no último dia 30.

Letícia Almeida, ex-namorada de Saulo, já registrou um boletim de ocorrência contra o influenciador e sua família por danos, injúria e vias de fato, acusando-os de tentativas de agressão.

Fábricas de cigarros

Márcio Poncio já deu entrevistas nas quais falou sobre sua infância pobre na Baixada Fluminense. No entanto, acabou se tornando dono de fábricas de cigarros, que lhe deram grande parte da riqueza que tem hoje. As fábricas, inclusive, acumulam problemas na justiça por sonegação fiscal. Uma das empresas, a New Ficet Indústria e Comércio de Cigarros e Importação e Exportação Ltda, chegou a acumular uma dívida de R$ 430 milhões com a União, em 2020.

Família de hábitos luxuosos

Apesar da dívida suntuosa, Márcio nunca escondeu a vida luxuosa que proporcionou para a família, que inclui a mulher, Simone, e os filhos Sarah e Saulo. Em 2020, ele deu para si mesmo, de presente de aniversário, um helicóptero de R$ 61 milhões. Ainda em 2020, a família chamou atenção no noticiário por conta de uma construção grandiosa: um complexo residencial na Barra da Tijuca que abrigaria todo o clã. Ao todo, três casas que, juntas, somam 2.904 m² de área construída num terreno de 6.686 m².

