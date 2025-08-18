Entenda a briga na família de Raul Gil que levou neta do apresentador a se manifestar

A- A+

Um novo episódio envolvendo a família do apresentador Raul Gil ganhou repercussão após sua neta, Raquel Gil, publicar um vídeo nas redes sociais, na última semana, denunciando uma ordem extrajudicial que recebeu junto à mãe, Nanci Gil.



Segundo Raquel, a ordem foi enviada pelo tio, Raul Gil Júnior, conhecido como Raulzinho, e proíbe ambas de comentarem publicamente qualquer assunto ligado à família. De acordo com a jovem, a medida as impede até mesmo de falar sobre suas próprias histórias de vida, sob risco de ação indenizatória.

"A gente recebeu uma ordem extrajudicial vinda do meu tio, ou seja, do meu próprio sangue, que a gente não pode falar nada sobre a família na qual a gente nasceu, cresceu, da qual a gente supostamente faz parte. Não pode falar mais nada da nossa vida, que foi gravada, registrada não só pela imprensa, e por todos que testemunharam nossos desafios e conquistas", disse.

No vídeo publicado, Raquel ainda pediu ao público que pare de questioná-la sobre o avô, o tio ou a avó, como forma de evitar possíveis processos. "Não podemos mudar nossa família, nosso DNA, nosso sobrenome, nossos parentes próximos", afirmou.





A jovem também explicou que decidiu se posicionar para poupar a mãe, que já havia exposto o conflito no passado. "Como minha mãe já tomou muito a frente, eu resolvi ser quem fala, agora, dessa vez."



Conflito antigo entre irmãos



As tensões familiares não são recentes. A principal desavença gira em torno de Nanci Gil e o irmão Raul Gil Júnior. Segundo Nanci, o afastamento começou há cerca de 10 ou 12 anos, quando ela passou a ser excluída das decisões e aparições relacionadas ao pai.



Em suas redes sociais, ela relatou um episódio em que havia sido chamada por Raul Gil para participar de um especial sobre pais e filhos no programa de Ronnie Von. No entanto, ao chegar para a gravação, descobriu que Raulzinho havia ido em seu lugar, sem qualquer aviso prévio. O conflito com o irmão também teria impedido Nanci de participar da homenagem ao pai no Domingão com Huck.



Nanci Gil afirmou que a postura do irmão é motivada por interesses financeiros e machismo. "Meu pai virou uma empresa para o meu irmão, e eu sou tipo uma 'sócia'. Pra quê? Vamos ficar com o dinheiro só para um", desabafou.



Ela também criticou o ambiente familiar, alegando que seu perfil profissional e independente não é aceito. "Esse tipo de mulher não interessa para o mundo machista, que quer você escrava", declarou. Nanci disse ainda que não pode manter uma imagem pública positiva enquanto enfrenta, em casa, uma realidade que considera contraditória.



Até a publicação desta matéria, Raul Gil Júnior não havia se pronunciado sobre as acusações feitas pela irmã e pela sobrinha.

