família beckham Entenda a crise dos Beckham em 6 pontos Conflito na família de David e Victoria Beckham veio à tona com desabafo do primogênito Brooklyn, que acusa os pais de manipulação e tentativa de sabotar seu casamento com Nicola Peltz

Na última semana, a crise na família de David e Victoria Beckham, antes limitada a especulações e rumores, se confirmou publicamente a partir de declarações feitas por Brooklyn Beckham, 26 anos, filho mais velho do casal. Eles também são pais de Romeo, 23, Cruz, 20, e Harper, 14.

Na segunda-feira passada, 19, Brooklyn revelou, em uma sequência de stories no Instagram, que não deseja ter qualquer tipo de contato com os pais, afirmando que eles mentiram, manipularam e tentaram separá-lo de sua esposa, a atriz Nicola Peltz, em inúmeras ocasiões.

A seguir, entenda em seis pontos a crise dos Beckham:

As acusações de Brooklyn Beckham

Na rede social, Brooklyn declarou que não deseja se reconciliar com a família. "Tenho permanecido em silêncio por anos e fiz todo o esforço possível para manter esses assuntos em sigilo. Infelizmente, meus pais e a equipe deles continuaram a procurar a imprensa, não me deixando outra escolha a não ser falar por mim mesmo e contar a verdade sobre algumas das mentiras publicadas", escreveu.

Ao longo do texto, o primogênito revela que os pais são obcecados com suas imagens públicas desde antes dele nascer, o que é acobertado com mentiras e manipulações. Além disso, afirma que existe uma tentativa "incansável" de arruinar a relação dele com Nicola desde antes do casamento, em abril de 2022.

Ponto-chave da declaração do rapaz é o que teria ocorrido na festa de casamento. Segundo Brooklyn, os pais sabotaram a ocasião e tornaram a experiência desagradável - eles teriam cancelado a confecção do vestido da noiva de última hora, brigado com o casal por não os colocar na mesa central e atrapalhado a primeira dança entre marido e mulher, com Victoria tomando o lugar de Nicola diante dos convidados. Ainda segundo Brooklyn, a esposa tem sido constantemente desrespeitada pela família, sob a narrativa de que ela o "controla".

"Desde o momento em que comecei a impor limites para minha família, tenho recebido ataques incessantes dos meus pais, tanto em privado quanto em público. Até meus irmãos foram instruídos a me atacar nas redes sociais, antes de me bloquearem de repente no último verão", pontuou. Brooklyn diz que "amor familiar" dos pais só é oferecido mediante postagens em redes sociais e aparições públicas.

O que diz o DJ que testemunhou a dança com Victoria

O DJ Fat Tony, que tocou no casamento de Brooklyn e Nicola, comentou sobre a dança mencionada pelo primogênito dos Beckham durante uma participação em um programa de TV na sexta-feira. "Foi um casamento de três dias. Eu fiz a festa de boas-vindas, depois o casamento e um brunch no domingo, que foi a parte mais constrangedora de tudo, porque tudo o que tinha acontecido na noite do casamento foi comentado entre os convidados na manhã seguinte", lembrou Tony.

O DJ explicou que, no momento mencionado por Brooklyn, o músico Marc Anthony estava se apresentando no palco, quando chamou o noivo. "Brooklyn subiu ao palco e todos esperavam que fosse Nicola a dançar a primeira dança. Marc Anthony pediu à 'mulher mais bonita da sala' que subisse ao palco e disse: 'Victoria, venha ao palco'", relatou o DJ.

"Não teve nada de sensualidade exagerada, nada de macacão de PVC preto, nada de Spice Girls. A palavra 'inadequado' foi para o momento", esclareceu Tony. Ele lembrou ainda que Brooklyn ficou "devastado" quando sua mãe se juntou a ele na frente dos convidados do casamento, enquanto Nicola saiu da sala "chorando muito".

Quem é Nicola Peltz, esposa de Brooklyn

A americana Nicola Peltz, de 31 anos, é modelo e atriz. Ela é filha do empresário bilionário Nelson Peltz e da modelo Claudia Heffner. Seu pai é sócio fundador de um fundo de gestão de investimentos e foi diretor de diversas marcas globais, incluindo a Heinz.

Como atriz, Nicola trabalhou em filmes como Transformers 4: A Era da Extinção, Lola e O Último Mestre do Ar. Ela também participou de videoclipes de artistas como Zayn Malik e Miley Cyrus, e trabalhou como modelo para diversas marcas.

Nicola ainda é conhecida pelo ativismo a favor da adoção de animais, e foi reconhecida com um prêmio da PETA em 2022. Segundo as alegações de Brooklyn, isso também gerou conflito entre os Beckham. "Nós nos esforçamos por anos para comparecer e apoiar cada desfile de moda, cada festa e cada atividade de imprensa para mostrar 'nossa família perfeita'. Mas a única vez que minha esposa pediu o apoio da minha mãe para salvar cães desalojados durante os incêndios em Los Angeles, minha mãe recusou", diz parte do relato.

Polêmica do vestido de casamento

Quanto ao vestido de casamento de Nicola, rumores sobre um desentendimento circulavam desde a época do casamento. "Minha mãe cancelou a confecção do vestido da Nicola em cima da hora, apesar da empolgação dela em usar um modelo dela, o que a obrigou a encontrar um novo vestido às pressas", escreveu Brooklyn em um dos trechos do desabafo.

Como Victoria é estilista e dona da grife de luxo que carrega seu nome, era esperado que a noiva usasse uma criação exclusiva da sogra na cerimônia, o que não aconteceu. Em agosto de 2022, Nicola disse à Variety que não houve nenhum desentendimento sobre o vestido, explicando que o ateliê de Victoria simplesmente não conseguiu fazê-lo.

A revista People, porém, chegou a confirmar os rumores de crise: segundo fontes anônimas, Victoria havia dito a Nicola que adoraria fazer seu vestido assim que ela e Brooklyn ficassem noivos - ideia bem recebida por Nicola, que costumava prestigiar os desfiles e eventos da marca e usava com frequência modelitos da sogra. Com o passar do tempo, a ex-Spice Girls teria mudado de ideia e ligado para a mãe de Nicola para dizer que não faria mais o vestido.

Conflito entre Brooklyn e Kim Turnball, namorada de Romeo

Em maio de 2025, David celebrou o aniversário de 50 anos em uma festa cheia de celebridades, mas Brooklyn e Nicola não compareceram. Segundo a People, o casal optou por não ir ao evento por causa da nova namorada de Romeo Beckham, a modelo e DJ Kim Turnball, pois ela e Brooklyn teriam se relacionado no passado.

"Brooklyn não queria estar no mesmo ambiente que ela, e ele disse isso ao pai. Mas David preferiu ter Kim presente em vez de Nicola", afirmou a fonte. À revista, outra pessoa corroborou com a informação de que Brooklyn e Kim se conhecem do passado e a família sabe que ele não se sente à vontade perto dela. No entanto, uma terceira fonte negou que os dois tenham namorado. Cruz Beckham, recentemente, respondeu a um comentário no Instagram afirmando que "Brooklyn e Kim nunca namoraram".

O que disseram David e Victoria Beckham

Até o momento, o casal não fez nenhum comentário público sobre as acusações do filho. Na última quarta-feira, 21, David Beckham pareceu se manifestar indiretamente sobre a questão, durante participação em um programa de TV.

O ex-futebolista comentou sobre usar suas redes sociais para o bem, e refletiu sobre ter tentado passar esse ensinamento aos filhos. Ele então disparou: "Eles cometem erros. As crianças têm permissão para cometer erros. É assim que elas aprendem".

No sábado, 24, Victoria e David reagiram a uma publicação nostálgica sobre um ensaio fotográfico realizado em 2006, quando o filho mais velho tinha sete anos. No Instagram, o fotógrafo Platon Antoniou relembrou o trabalho, realizado na Espanha durante o auge da carreira do jogador, contando que a sessão foi interrompida pelos filhos do casal, em um momento espontâneo de afeto.

"Foi uma cena tocante de se ver. A fama tem um preço alto e, muitas vezes, são os familiares que também acabam pagando por ele", escreveu Antoniou. Ao comentar a postagem, Victoria escreveu: "Isso traz ótimas lembranças!". Em seguida, David também reagiu: "Boas lembranças".

