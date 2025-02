A- A+

Big Brother Brasil BBB 25: Entenda a dinâmica "Freeze" que acontece durante a volta de Gracyanne Barbosa

Nesta quinta (6), os participantes do BBB 25 passarão por uma dinâmica chamada de "Freeze" (congelamento), onde devem ficar parados e não mexer nenhuma parte do corpo.

Durante esta dinâmica, a sister Gracyanne Barbosa, que está no Quarto Secreto, voltará para casa do BBB 25.

Mas existe uma consequência se algum participante acabar se mexendo durante a dinâmica: "Se alguém sair deliberadamente da posição de estátua, a casa toda perde o jogo e todo mundo vai para o Tá Com Nada, menos a Gracyanne, que volta imune e no VIP", diz Tadeu Schmidt no programa ao vivo.

O que é "Freeze"?

A dinâmica "Freeze" já é famosa nas edições do Big Brother em outros países, como a da Holanda e a dos Estados Unidos.

Na versão internacional do Big Brother, os participantes são surpreendidos por pessoas próximas, como um familiar, ou até mesmo os seus animais de estimação.

