Entenda a frontoplastia, cirurgia que a ex-BBB Brunna Gonçalves fez para diminuir testa

A bailarina e ex-BBB Brunna Gonçalves, mulher da cantora Ludmilla, revelou que realizou uma cirurgia de frontoplastia, na última segunda-feira (13), para diminuir o tamanho da testa. "Sempre quis fazer essa cirurgia. Depois que virei adolescente, eu me olhava no espelho e não conseguia usar meu cabelo para trás, prender... Quando fazia balé, era horrível, porque eu tinha que usar muito coque, mas ficava muito insegura", contou ela, por meio dos Stories do Instagram. Mas, afinal, o que é frontoplastia?

A frontoplastia consiste em retirar a quantidade de excesso de pele na testa para diminuir o espaço entre a face o coro cabeludo. Para isso, o cirurgião joga fora o pedaço de tecido em excesso e desloca o couro cabeludo, deixando-o distensível, e o puxa para baixo para que encontre a extremidade da livre da testa. O procedimento foi realizado, há dois anos, pela também ex-BBB Thaís Braz.

A cirurgia plástica, com essa finalista estética, ainda é motivo para controvérsias no meio médico. Apesar de a cicatriz ficar na linha do cabelo, Noel Lima, membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e do Colégio Brasileiro de Cirurgiões, alertou, em entrevista ao Globo, para possíveis consequências.

— O problema é que, se essa cicatriz ficar mais ou menos, ela vai precisar fazer um tratamento. A testa é um local central do rosto, pode ser um custo benefício ruim — disse o cirurgião.

Além disso, ele explica que quando acontece o deslocamento do couro cabeludo, há um "tensionamento" que força os folículos pilosos, o que pode acarretar no enfraquecimento do cabelo naquela região da cicatriz, causando queda temporária ou não da linha do cabelo.

— Eu só recomendaria a cirurgia em um caso extremo, numa paciente de mais idade e com mais rugas na testa porque assim há garantia de que daria para esconder a cicatriz — opina Noel Lima.

A parte boa é que a recuperação não é dolorosa, tem recuperação rápida e sem edemas. Brunna deve apenas sentir um desconforto normal. A bailarina ressalta que não ficou com medo de a pele do rosto "ficar estranha", como disse. "Minha pele tem uma elasticidade muito boa. O doutor me explicou que ia dar essa sensação de 'puxadinha', mas que depois voltaria ao normal", explicou a dançarina.

Em seguida, ela acrescentou: "Medinho obviamente rola, porque é uma cirurgia. E toda cirurgia tem seu risco. Então bate aquele medinho! Mas eu estava super segura, e os doutores me passaram toda a tranquilidade e confiança. Neste exato momento estou sentindo zero dor", contou ela, diretamente do hospital, onde se recupera do pós-cirúrgico.

