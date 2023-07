Entenda a história da seita sexual que levou atriz de Smalville a ficar dois anos presa

A- A+

Leia também

• Adele revela problema de saúde devido ao uso de cinta modeladora; quais os riscos do acessório?

• "Bruna Griphao treina 3 vezes mais que uma pessoa normal para poder comer besteiras", diz personal

• Maria Rita agradece carinho do público após estreia de comercial em que aparece com Elis Regina

Depois de admitir envolvimento na seita NXIVM, que abusava sexual e psicologicamente de mulheres, e pegar uma pena de três anos, em 2021, a atriz Allison Mack foi solta da prisão. Intérprete de Chloe Sullivan na série "Smalville", ela estava encarcerada desde 2018 junto com outras pessoas da seita, e a liberdade lhe foi concedida por bom comportamento e cooperação com a Justiça.

O que era a NXIVM?

A seita NXIVM era liderada pelo americano Keith Raniere, que, desde 2019, cumpre pena de 120 anos numa prisão federal. Raniere se escondia sob fachada de um grupo de autoajuda, mas, na verdade, era um grupo que escravizava sexualmente, extorquia e abusava psicologicamente mulheres. A NXIVM funcionou de 1998 a 2018, chegando a ter cerca de 700 integrantes em seus melhores momentos.

As vítimas em potencial eram jovens que tentavam carreira no entretenimento. Inseridas no grupo, assistiam a vídeos e palestras motivacionais que as encorajavam a mudar crenças consideradas limitadoras para, aí sim, caminharem em direção ao destaque acreditavam merecer. Eram estimuladas também a levarem novas integrantes.

Visto como mentor de pessoas bem-sucedidas, Ranieri exercia um poder de encantamento nos membros da seita que estimulava o círculo vicioso de manutenção dos integrantes antigos e chegada de novos.

A série documental "The vow", da HBO/HBO Max, mostra, a partir de depoimentos de ex-integrantes, como era o recrutamente e funcionamento da NXIVM. Há também um livro, "The Program: Inside the Mind of Keith Raniere and the Rise and Fall of Nxivm" ("O programa: por dentro da mente de Keith Raniere e a ascensão e queda da Nxivm", em tradução livre) sobre como ele moldou seu método de exploração, chantagem e abusos psicológicos e sexuais que o levaram não só à prisão como também ao pagamento de milhões de dólares a vítimas.

Veja também

POLÊMICA MP aciona a Justiça após município com dívidas milionárias pagar R$ 350 mil em show de Eduardo Costa