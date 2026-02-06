A- A+

MUNDO Entenda a relação entre celebridades e Jeffrey Epstein, de acordo com arquivos sobre o caso Nomes conhecidos do grande público, entre os quais os cantores Mick Jagger e Jay-Z, estão mencionados em registros tornados públicos nos EUA

Nomes conhecidos no universo midiático, entre os quais os cantores Mick Jagger, Jay-Z e Michael Jackson, estão mencionados nos "arquivos Epstein", que reúnem milhões de documentos ligados às investigações sobre o financista americano Jeffrey Epstein, morto em 2019 enquanto aguardava julgamento por crimes sexuais.



O material, tornado público pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos na última semana, chama atenção por trazer citações a celebridades. A presença nesses registros, porém, varia enormemente de caso a caso e não indica, por si só, envolvimento em crimes.

Bilionário com acesso a círculos de poder e à elite cultural, Epstein foi acusado de comandar, por décadas, uma rede de exploração sexual de adolescentes, com apoio de colaboradores próximos — entre eles a socialite britânica Ghislaine Maxwell, condenada em 2021 por tráfico sexual de menores. Após sua prisão, em 2019, autoridades americanas reuniram um vasto acervo de provas, e-mails, registros administrativos, fotografias e denúncias enviadas ao FBI.





A mais recente leva de documentos inclui cerca de três milhões de arquivos, além de milhares de vídeos e imagens que estavam sob sigilo judicial. Segundo o próprio Departamento de Justiça, a divulgação decorre de exigências da Lei de Transparência nos EUA e abrange desde material comprovado até relatos não verificados e denúncias anônimas — o que faz com que a simples citação de uma celebridade não represente acusação formal nem confirmação de vínculo com os crimes atribuídos a Epstein.

Jay-Z

Por que aparece nos arquivos: O nome de Jay-Z surgiu num "relatório de triagem de crise do FBI", que é essencialmente uma denúncia anônima arquivada pela agência de investigação e incluída no pacote divulgado pela Justiça — não é, portanto, um registro de investigação formal. Nessa denúncia, a pessoa afirmou que acordou em um quarto com Harvey Weinstein e Jay-Z, após ter sido drogada e sexualmente abusada.

Mick Jagger

Por que aparece nos arquivos: A imagem de Mick Jagger foi vista em fotografias do lote divulgado, ao lado de Bill Clinton e Ghislaine Maxwell. A presença do cantor numa imagem, porém, não indica participação nos crimes de Epstein ou vínculo direto com sua rede criminosa — pode ser apenas um registro social de uma mesma ocasião.

Kevin Spacey

Por que aparece nos arquivos: Kevin Spacey aparece em fotografias com Bill Clinton e outras pessoas ligadas a Epstein. Assim como no caso de Mick Jagger, isso não é evidência de envolvimento com Epstein ou com seus crimes — apenas um registro visual incluído no material.

Michael Jackson e Diana Ross

Por que aparecem nos arquivos: Fotos divulgadas mostram Michael Jackson e Diana Ross ao lado de Bill Clinton e outras figuras associadas aos arquivos. Assim como outros casos pictóricos, isso não indica necessariamente nenhuma acusação ou relação criminal com Epstein.

Ghislaine Maxwell

Por que aparece nos arquivos: A socialite Ghislaine Maxwell foi parceira íntima e colaboradora de Jeffrey Epstein por muitos anos e acabou condenada por tráfico sexual de menores em conexão com os crimes do financista. Seus e-mails pessoais incluem trocas com outras figuras públicas, como o executivo Casey Wasserman. O material, portanto, comprova relação pessoal e colaborativa com Epstein — com condenação por crimes relacionados.

Mira Nair

Por que aparece nos arquivos: A cineasta foi mencionada num e-mail enviado pela publicista Peggy Siegal a Epstein no contexto de uma after party de um festival de cinema em 2009, onde ela teria sido vista conversando com Epstein ou com pessoas de sua rede. Esse e-mail, no entanto, não sugere qualquer acusação ou envolvimento criminoso.

Pusha T

Por que aparece nos arquivos: Assim como Jay-Z, Pusha T foi mencionado num relatório anônimo ao FBI, onde a denunciante o descreveu como um dos supostos handlers (pessoas que, segundo ela, manipulavam vítimas). Até o momento, autoridades reconhecem que isso é apenas uma alegação anônima sem verificação e sem vínculo claro com Epstein ou com documentos dele.

