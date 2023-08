Entenda a separação de MC Cabelinho e Bella Campos

A- A+

O namoro de MC Cabelinho com a atriz Bella Campos durou quase um ano. Eles engataram um relacionamento em outubro do ano passado, durante as gravações da novela "Vai na fé". Ambos contracenaram juntos no folhetim da TV Globo, no qual também viveram um romance — ele interpretando Hugo, e ela, Jenifer.

O que houve com MC Cabelinho e Bella Campos?

No último domingo (27), rumores davam conta de que Cabelinho havia traído Bella Campos. O rapper teria ficado com uma influenciadora mineira depois de ter feito um show em Belo Horizonte. Trata-se da estudante de direito Duda Mehdef, de 23 anos.

Duda, por sua vez, confirmou pelas redes sociais que passou uma noite com o cantor em seu hotel e que ele havia dito que "não estava namorando".

Ainda no domingo, diante das especulações, a jovem se pronunciou:

"Sobre toda a polêmica, sou fã do Vitor desde 2016, conheci ele em 2018 e a gente começou a se envolver nas vezes que ele vinha a Belo Horizonte. Aconteceram algumas brigas por conta de amigos dele que eu acabei ficando e ele descobriu... E aí deu umas tretinhas. Nossa relação já é meio conturbada desde sempre. Eu vi ele ontem, sim. Fui lá no hotel, sim. Ele me falou que não está namorando. Se é verdade ou não, eu não sei."

No dia seguinte, segunda-feira (28), foi a vez de Bella se posicionar. A atriz confirmou o fim do namoro com Cabelinho e teceu críticas ao ex:

"Até o momento estava aguardando um posicionamento público do MC Cabelinho sobre os rumores de traição, mas os homens, de uma forma geral, são isentados desse questionamento, e nós mulheres precisamos sempre nos explicar: se vamos casar, se vamos ter filhos, se vamos nos separar...", escreveu a atriz. "Então vamos lá: como não tivemos uma mensagem dele falando sobre o ocorrido, eu me proponho a confirmar aqui que não estamos mais namorando em função dos motivos óbvios. Faço isso em respeito a todos que nos acompanhavam e tinham carinho por nós, faço isso por todas que já passaram por isso e não puderam reagir."

Depois, o rapper também se pronunciou.

"Assim como nunca comentei, continuarei não comentando fofocas sobre a minha vida pessoal. Nunca dei e vou continuar não dando mídia nem palco para ninguém crescer", escreveu MC Cabelinho.

