A- A+

BBB 24 Entenda a treta entre Beatriz e Davi que marcou a tarde desta terça (9) no reality Participantes já haviam discutido na madrugada pós "Sincerão", quando Beatriz 'ganhou' a placa de ''egoísta'' do brother baiano

Na tarde desta terça-feira (9), Beatriz e Davi protagonizaram uma briga intensa na casa do Big Brother Brasil 24. Os dois já haviam discutido nta madrugada pósvdinâmica do Sincerão - ocasião em que a sister paulista não gostou da placa ''egoísta'' que recebeu do baiano.

Se chegar numa conclusão, os dois voltaram a conversar sobre o assunto na academia da casa. Davi tentou mostrar seu ponto de vista para Bia, que por sua vez, expôs não ter gostado do brother ter questionado, anteriormente, os sentimentos entre a apresentadora do Brás e Alane.

"A palavra egoísta é forte, mas é como a palavra inútil que você usou. Que eu te defendi várias vezes. (...) É o argumento que você usou. Você julgou o sentimento do quanto eu me importo com Alane. Pra mim foi o mais pesado, Davi'', disse a sister.

"Isso aqui é um jogo, um jogo da vida real.. Um jogo no qual as pessoas vão te julgar pelas atitudes que você toma. Até por um ‘psiu’ vão te julgar. Agora, cabe a você aceitar esse julgamento ou não. Você tem que saber lidar com essa situação e ter o controle", rebateu o brother.

"Não, Davi. Desculpa. Tu veio aqui pra me dar lição de moral e impor seu argumento, não não, não", retrucou Bia, que não gostou do tom usado pelo motorista de aplicativo, e saiu da academia, assim como Davi.

O brother baiano expressou sua indignação com a situação da sister ter se retirado da conversa, dizendo que ela é ''tão egoísta" que só ela quer falar'', mas a vendedora explanou "e você só quer dar lição de moral".

"Eu fiquei parado ali, escutando ela falar o tempo todo, calado, aí na minha vez, ela ’Davi não, não quero falar’ Quer se posicionar desse jeito rapaz?", perguntou o brother

"Queria me dar lição de moral, que aqui é uma escola, e tenho que engolir o argumento dele? Não é assim não", falou Bia.

Na sala, Davi foi atrás de Beatriz

Davi: ''Eu fui conversar com você porque gosto de você e quero manter a civilidade com você. Agora, se fui conversar numa boa, era escutar só... a gente chegava num consenso e tava tudo resolvido, mas você levantou e saiu. Bia, nem é assim".

Bia: "Nem tudo se resolve porque você acabou de falar pra mim ali fora que sou criança, que tenho que me descobrir. Eu não vou aceitar isso. Eu sei quem eu sou".



"Ninguém tá falando que você não se posiciona, eu tô falando que você tem que aprender a amadurecer pra vida", seguiu falando Davi.

"Peraí, se eu rebato uma crítica que você me fez que eu não concordo, eu não estou me posicionando?", questionou a sister.



"É difícil falar com essa menina. Eu falei com você três vezes da banana (...) ontem, tava falando com você na questão da banana, você pegou e botou na cabeça e ficou correndo assim. Você queria criar um VT, mas aquela atitude que você tomou ali para mim foi muito infantil, porque a gente tava tendo embate frente a frente. Que atitude infantil é essa? Isso é uma atitude infantil", concluiu Davi

"Se a banana te doeu tanto, por que tu não falou no Sincerão?", perguntou Bia. "Não me doeu. Eu só mostrei pra você ver quem é você mesma", respondeu o brother.

Davi: "Isso pra mim é atitude infantil. In-fan-til"



Beatriz: "A banana te doeu tanto? Por que você não falou no Sincerão, então?" #BBB24 pic.twitter.com/YotZ7hsZ8E — Dantas (@Dantinhas) April 9, 2024

Sem conseguir entrar em consenso, com os ânimos à flor da pele, Bia chamou Davi de ‘’dono da razão’’ e disse para ele ''ir à merda".



O brother repetiu que a sister não escuta, nesse momento, a paulista foi para a cozinha da casa e começou a bater na pia, gritando ''êêê…é barulho que quer? êêê…vou fazer barulho'', encerrando a discussão.

Veja também

Star Wars Ubisoft revela data de lançamento do aguardado Star Wars Outlaws