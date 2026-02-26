Qui, 26 de Fevereiro

DOCUMENTÁRIO

Entenda a vez em que Paul McCartney processou os The Beatles e virou alvo de John Lennon em canção

Documentário revisita disputa judicial no início dos anos 1970 e a troca de indiretas musicais entre os dois ex-integrantes da banda

Os Beatles, banda fundada nos anos 60 na Inglaterra, ganha três novos livros para 2025Os Beatles, banda fundada nos anos 60 na Inglaterra, ganha três novos livros para 2025 - Foto: Reprodução/Instagram

Um novo documentário sobre Paul McCartney revisita um dos episódios mais tensos após o fim dos The Beatles: a decisão do músico de processar judicialmente seus antigos companheiros e a reação pública de John Lennon, que respondeu com a música “How Do You Sleep?”.

A produção Paul McCartney: Man on the Run aborda os bastidores do início dos anos 1970, período em que McCartney tentou se desvincular do contrato de gestão que a banda mantinha com o empresário Allen Klein. No filme, o ex-beatle afirma que discordava da forma como Klein administrava as finanças e temia que a fortuna acumulada pelo grupo fosse prejudicada.

 

Paul McCartney e John Lennon Paul McCartney e John Lennon — Foto: Reprodução/Apple Corps

A disputa judicial após o fim da banda
Segundo McCartney, a contratação do empresário por Lennon foi o ponto central do conflito. No documentário, ele relata que decidiu agir após perceber que a gestão poderia afetar os ganhos do grupo.

“Basicamente, John tinha contratado um empresário de quem eu não gostava. Do jeito que as coisas estavam indo, Allen Klein ia engolir toda a fortuna dos Beatles. Achei que tinha que lutar”, afirma.

Apesar da decisão, McCartney diz que relutou em levar o caso à Justiça porque não queria enfrentar os antigos parceiros. Seu objetivo inicial era processar apenas Klein, mas acabou acionando também os colegas de banda para romper o acordo. O processo acabou permitindo que ele se libertasse da gestão do empresário.

 

A resposta musical de Lennon
A disputa também ganhou repercussão artística. Em 1971, Lennon lançou o álbum Imagine, que incluía a faixa How Do You Sleep?. A canção traz versos interpretados como críticas diretas a McCartney. Entre eles estão: "logo verão do que você é capaz" e " como você dorme à noite?"

Entre as frases citadas estão referências a Yesterday, um dos maiores sucessos da banda. No documentário, McCartney afirma que o verso envolvendo a música teria sido sugerido pelo próprio Klein. Ao comentar o episódio, ele relembra o período criativo que dividiu com Lennon e menciona composições como Let It Be, The Long and Winding Road, Eleanor Rigby e Lady Madonna.

O embate musical, porém, começou antes. McCartney havia lançado a faixa Too Many People no álbum Ram, cujo conteúdo foi interpretado por parte do público como uma referência à saída de Lennon do grupo.

Ressentimento e reconciliação
Anos depois, pouco antes de morrer em 1980, Lennon comentou a origem de “How Do You Sleep?” em entrevista à Playboy. Na conversa, disse que utilizou sentimentos de ressentimento em relação a McCartney como inspiração para a música, mas afirmou que não se tratava de uma vingança duradoura.

No documentário, McCartney também ressalta o carinho que ainda sente pelo antigo parceiro. Segundo ele, a convivência desde a adolescência marcou profundamente sua trajetória. “Você precisa se lembrar que conheço o John desde a adolescência. Era isso que eu adorava nele. Ele é um canalha, um cara adorável, um louco charmoso”, diz.

Paul McCartney: Man on the Run teve exibições limitadas em cinemas de alguns países nos dias 19 e 22 de fevereiro e está previsto para chegar ao catálogo do Prime Video nesta sexta-feira (27).

