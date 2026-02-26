A- A+

DOCUMENTÁRIO Entenda a vez em que Paul McCartney processou os The Beatles e virou alvo de John Lennon em canção Documentário revisita disputa judicial no início dos anos 1970 e a troca de indiretas musicais entre os dois ex-integrantes da banda

Um novo documentário sobre Paul McCartney revisita um dos episódios mais tensos após o fim dos The Beatles: a decisão do músico de processar judicialmente seus antigos companheiros e a reação pública de John Lennon, que respondeu com a música “How Do You Sleep?”.

A produção Paul McCartney: Man on the Run aborda os bastidores do início dos anos 1970, período em que McCartney tentou se desvincular do contrato de gestão que a banda mantinha com o empresário Allen Klein. No filme, o ex-beatle afirma que discordava da forma como Klein administrava as finanças e temia que a fortuna acumulada pelo grupo fosse prejudicada.





Paul McCartney e John Lennon — Foto: Reprodução/Apple Corps

A disputa judicial após o fim da banda

Segundo McCartney, a contratação do empresário por Lennon foi o ponto central do conflito. No documentário, ele relata que decidiu agir após perceber que a gestão poderia afetar os ganhos do grupo.

“Basicamente, John tinha contratado um empresário de quem eu não gostava. Do jeito que as coisas estavam indo, Allen Klein ia engolir toda a fortuna dos Beatles. Achei que tinha que lutar”, afirma.

Apesar da decisão, McCartney diz que relutou em levar o caso à Justiça porque não queria enfrentar os antigos parceiros. Seu objetivo inicial era processar apenas Klein, mas acabou acionando também os colegas de banda para romper o acordo. O processo acabou permitindo que ele se libertasse da gestão do empresário.





A resposta musical de Lennon

A disputa também ganhou repercussão artística. Em 1971, Lennon lançou o álbum Imagine, que incluía a faixa How Do You Sleep?. A canção traz versos interpretados como críticas diretas a McCartney. Entre eles estão: "logo verão do que você é capaz" e " como você dorme à noite?"

Entre as frases citadas estão referências a Yesterday, um dos maiores sucessos da banda. No documentário, McCartney afirma que o verso envolvendo a música teria sido sugerido pelo próprio Klein. Ao comentar o episódio, ele relembra o período criativo que dividiu com Lennon e menciona composições como Let It Be, The Long and Winding Road, Eleanor Rigby e Lady Madonna.

O embate musical, porém, começou antes. McCartney havia lançado a faixa Too Many People no álbum Ram, cujo conteúdo foi interpretado por parte do público como uma referência à saída de Lennon do grupo.

Ressentimento e reconciliação

Anos depois, pouco antes de morrer em 1980, Lennon comentou a origem de “How Do You Sleep?” em entrevista à Playboy. Na conversa, disse que utilizou sentimentos de ressentimento em relação a McCartney como inspiração para a música, mas afirmou que não se tratava de uma vingança duradoura.

No documentário, McCartney também ressalta o carinho que ainda sente pelo antigo parceiro. Segundo ele, a convivência desde a adolescência marcou profundamente sua trajetória. “Você precisa se lembrar que conheço o John desde a adolescência. Era isso que eu adorava nele. Ele é um canalha, um cara adorável, um louco charmoso”, diz.

Paul McCartney: Man on the Run teve exibições limitadas em cinemas de alguns países nos dias 19 e 22 de fevereiro e está previsto para chegar ao catálogo do Prime Video nesta sexta-feira (27).

Veja também