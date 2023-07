Entenda acusação de estupro que rendeu condenação a Felipe Prior; ex-BBB deve recorrer

A- A+

O arquiteto, empresário e ex-BBB Felipe Prior foi condenado, nesta segunda-feira (10), a 6 anos de detenção pelo crime de estupro. A Justiça de São Paulo determinou que Prior poderá cumprir a pena em regime inicial semiaberto. A defesa do arquiteto vai recorrer da decisão.

Conforme revelou a revista Marie Claire em 2020, o crime teria acontecido em 2014, depois de uma festa na Universidade de São Paulo (USP). A vítima relatou à publicação que ela e uma amiga aceitaram uma carona de Prior após a festa. Após deixar a amiga em casa, Prior começou a beijá-la e a passar a mão em seu corpo e, em seguida, teria usado de força física para consumar o ato sexual com ela. Mesmo diante de diversos pedidos da vítima para que ele parasse, Prior continuou com o ato, agindo de forma violenta e puxando seus cabelos. Ainda segundo o relato da vítima à Marie Claire, ex-BBB só teria parado após ter causado uma lesão na região genital da vítima, que precisou passar por atendimento hospitalar.

Diante da sentença da Justiça, Felipe Prior postou, ainda na segunda-feira (10), em suas redes sociais, uma nota assinada por seus advogados. No documento, a defesa do arquiteto reafirma sua inocência. Leia a nota completa:

Felipe Prior ficou famoso após ter participado do "Big Brother Brasil 20", edição da qual a médica Thelma Assis se consagrou campeã. Prior foi um dos personagens centrais do reality. Junto com o ator Babu Santana, ele rivalizou com o grupo do mágico Pyong Lee e da ginecologista Marcela Mc Gowan. Prior foi o décimo eliminado do "BBB 20", com 56,73% dos votos.

