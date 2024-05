A- A+

Show da Madonna Entenda as teorias por trás da máscara usada por Madonna no ensaio desta quinta-feira (2) Cantora cobriu quase todo o rosto com gorro verde, intrigando os fãs e gerando memes

Na noite de quinta-feira (2), Madonna subiu ao palco para passagem de som do seu show no próximo sábado (4). E um item inusitado do seu vestiário intrigou os fãs. Trata-se de uma máscara verde-fluorescente que rendeu piadas nas redes e foi comparada com o visual do personagem O Máscara, do filme homônimo estrelado por Jim Carrey, e ao programa de TV "The Masked singer".

Vestindo preto, a cantora de 65 anos só deixou os olhos à mostram, enquanto ensaiava sucessos como “Nothing Really Matters”, "La Isla Bonita" e "Music", que fazem parte da sua The Celebration Tour.

A máscara lembra os “facekinis” (junção de "face" e "biquíni") que viraram moda nas grandes cidades da China. Produzido com tecido resistente à radiação UV dos raios solares, o item é usado para se proteger das altas temperaturas e evitar o bronzeado, mas também viraram uma peça fashion.

De acordo com o Wikipedia, um modelo padrão custa de US$ 2 a US$ 4, enquanto os modelos mais sofisticados custam de US$ 16 a US$ 24.

Alguns usuários do X observaram que máscaras também são acessórios comuns na cultura drag.

O figurino repercutiu no exterior. "Madonna usa máscara de balaclava no palco durante ensaio para seu show gratuito no Rio de Janeiro", destacou o Daily Mail em seu site. "Balaclava" é um dos nomes dados aos populares "gorrinhos de ninja", bastante usados por alpinistas e esquiadores para se proteger do frio.

A balaclava também ficou famosa na música pop quando foram incorporadas pelas integrantes da banda russa Pussy Riot. Elas escondiam o rosto para não sofrer retaliações do governo de seu país e chegaram a ser presas após uma performance dentro de uma igreja em Moscou, em 2012.

Madonna já havia confundido os fãs em 2022 ao surgiu com uma balaclava em um vídeo postado em suas redes. Ela complementou o figurino o look com um colar de diamantes e um chicote.

