A- A+

briga Entenda briga de MC Daniel e suposta tatuagem nazista de agressor do cantor Funkeiro usou seu perfil nas redes sociais para dar sua versão da briga no Morumbi

MC Daniel se envolveu numa briga no último sábado (18), no bairro do Morumbi, em São Paulo, e as imagens da confusão viralizaram nas redes sociais. Em vídeos gravados por testemunhas, um rapaz de camisa regata amarela se aproxima do cantor e os dois parecem iniciar uma discussão verbal. Em um determinado momento, o homem tenta dar uma cabeçada e um soco em Daniel, que se esquiva.

O segurança do MC Daniel desligou o dijuntor do cara que isso pic.twitter.com/tvNtjj7ogN — Babi (@babi) November 20, 2023

É aí um dos seguranças do artista intervém e atinge um soco no agressor, que cai no chão atordoado com o golpe. Nos vídeos, é possível ver, ainda, que algumas pessoas que estavam no grupo de MC Daniel também acabam entrando na briga. Um deles joga o que parece ser gelo no rapaz. Em outro momento das imagens, o agressor está sem camisa, aparentemente gritando algo para o grupo do MC, que vai entrando numa van para partir do local.

Neste momento em que se vê, nos registros, as costas do agressor de MC Daniel, é possível notar que ele tem uma tatuagem do sol negro conhecido como sonnenrad, em alemão. O símbolo é frequentemente usado por células neonazistas espalhadas pelo mundo.

No domingo (19), MC Daniel usou seu perfil nas redes sociais para dar sua versão da briga no Morumbi. "Eu vi que muita gente gravou lá e sei que vai viralizar de alguma forma. Já estou me explicando pra que vocês não entenderem errado. Eu não sou um cara de briga faz muito tempo, porque eu parei de brigar, de ser explosivo, porque eu me controlo. Mas tem hora que as pessoas passam do limite e cada ação gera uma reação", explicou o cantor.

“Eu não apoio briga, mas, infelizmente, tem gente que merece, tá ligado? Ele estava incomodado porque a mulher dele veio tirar foto comigo. Cada ação gera uma reação. Infelizmente, você tomou sua cobrança, meu parceiro", finalizou.

Veja o pronunciamento de MC Daniel sobre o caso:



VEJA: Mc Daniel se pronuncia após confusão com namorado de fã. pic.twitter.com/3JvxJbGm9O — Fluffy (@TretaNewsBR) November 20, 2023

Veja também

artista Banksy "revela" nome em entrevista de 2003 redescoberta