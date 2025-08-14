Entenda como atriz está grávida do marido que morreu há 10 anos

A- A+

Laura Orrico, de 48 anos, nunca desistiu do sonho de ser mãe

A atriz Laura Orrico anunciou nesta semana que está grávida do marido que morreu em 2015. Aos 48 anos, Laura será mãe de primeira viagem, após anos de tentativas. Orrico está longe dos telões de Hollywood desde 2007, quando Ryan Cosgrove, seu marido, descobriu um tumor no cérebro.

"O mundo meio que parou. Eu disse: 'Vou largar a minha carreira de atriz. Eu só queria me concentrar nele e encontrar os melhores médicos e os melhores tratamentos", conta Laura, em entrevista à revista americana People.

Desde o início do casamento, ambos sonhavam em ser pais. Eles se conheceram por amigos em comum em 1999 e se casaram em 2004. Mas, apenas três anos após se casarem, Ryan começou a sofrer convulsões e fortes enxaquecas. Em uma das crises mais fortes de convulsão, ele foi levado ao hospital, onde foi descoberto seu diagnóstico.

Ryan congelou o esperma logo depois de começar seu tratamento para o tumor. Dessa forma, Laura passou por quatro inseminações intrauterinas (IIUs) e duas fertilizações in vitro (FIV). Embora ela tenha conseguido passar por dois ciclos, também sofreu abortos espontâneos em ambos.





Ela havia tentado mais uma vez engravidar no relacionamento de cinco anos que teve depois da morte de Ryan, contudo, resultou em mais um aborto espontâneo. Atualmente solteira, aos 48 anos, Laura não desistiu do sonho de ter uma família e em 2024, passou a fazer exames para que pudesse passar por uma nova fertilização in vitro (FIV) com o esperma de Ryan. Antes de morrer, ele havia dado sua permissão explícita para que ela continuasse tentando.

Em 28 de maio deste ano ela fez o procedimento e descobriu que estava grávida em 9 de junho.

"O telefone tocou, meu estômago gelou. A mãe de Ryan foi à minha última ultrassonografia e consulta médica comigo. Eles também estão animados. Eles têm uma família menor. Então, para eles, ter mais um neto é uma grande conquista. Eu acho que é uma bênção também, por ser do Ryan. Acho que, para eles, é realmente uma coisa muito importante", diz Laura.

