Entenda como "Bailarina" expande universo de "John Wick" com protagonismo de Ana de Armas

"Bailarina" é o primeiro derivado do universo de "John Wick" que é lançado nos cinemas, fazendo sua estreia hoje (4) na grande telona. O novo filme de ação apresenta a nova protagonista Eve, interpretada pela atriz cubana Ana de Armas, e está encarregado de expandir a franquia do personagem-título criado pelo roteirista Derek Kolstad.

Antes de partirmos para a primeira sequência de ação, conhecemos a pequena Eve (a atriz mirim Victoria Comte vive essa versão da personagem), dançando com o seu pai Javier em um lugar remoto. Sem muitas lembranças da mãe e irmã, a jovem se apega ao desejo de virar uma dançarina, influenciada pela posse de uma caixa de música artesanal com uma bailarina. No entanto, quando assassinos do passado de seu pai surgem para matá-lo e capturá-la, os planos daquela vida perecem.

Coreografia

Essa sequência de combate e fuga é digna de "John Wick" porque carrega uma característica fundamental da franquia: a alucinante e criativa coreografia. As cenas de ação ganham o protagonismo por serem capazes de gerar impacto na narrativa dramática através da imersão ao filme. Em "Bailarina" não é diferente.

Eve consegue escapar graças aos esforços de Javier (David Castañeda) que, infelizmente, não foi capaz de sobreviver. A órfã é levada por Winston, o gerente do Hotel Continental de Nova York, e um velho conhecido do público de "John Wick", vivido pelo britânico Ian McShane. Nos Estados Unidos, ela é recrutada pela Ruska Roma e se torna uma habilidosa assassina movida pela dor do seu luto e em busca de vingança pelo assassinato do seu pai.

Além McShane, em "Bailarina" também tivemos o retorno à franquia de Anjelica Huston, Keanu Reeves e Lance Reddick - ator que faleceu em 2023. Para desempenhar o papal da protagonista, Ana de Armas (vamos evitar trocadilhos) teve que treinar durante cerca de quatro meses e fazer uma dieta especial. O resultado é maravilhoso e pode ser visto no cinema em impressionantes cenas de ação protagonizadas por ela.



Retrabalho

"Bailarina" demorou para encontrar o ritmo nos bastidores. De acordo com o The Wrap, o estúdio Lionsgate solicitou que o filme fosse refilmado com a ajuda de Chad Stahelski (diretor de "John Wick"). O período para refazer as cenas durou entre dois a três meses e devem ter servido para entrelaçar ação e suspense neo-noir, além dos conceitos explorados pela franquia que são reaproveitados pelo novo filme.



O que há de novo em "Bailarina", de Len Wiseman ("Anjos da Noite")? A grande novidade é a sua protagonista que traz uma nova perspectiva ao universo da franquia que é predominantemente protagonizado por homens.



Os quatros filmes de "John Wick" são estrelados por Keanu Reeves, a série derivada "O Continental" foca na relação entre os personagens interpretados por Colin Woodell e Mel Gibson. No cinema, esse tema não só foi esgotado como vivido por tantos atores masculinos. Por exemplo, quem nunca viu Liam Neeson perseguindo ou fugindo de alguém?



Como uma garota

Para expandir esse mundo dos assassinos de aluguel era preciso "lutar como uma garota". O pensamento da treinadora Nogi (Sharon Duncan-Brewster) foi parte fundamental do treinamento de Eve na Ruska Roma. A protagonista passou a juventude na academia de balé que funciona como fachada para a formação dos assassinos de aluguel gerenciados pela Diretora (Anjelica Huston).



Apesar de o roteiro ser assinado por Shay Hatten ("John Wick 3: Parabellum"’ e "John Wick 4: Baba Yaga"), "Bailarina" teve consultoria da cineasta Emerald Fennell, vencedora do Oscar de Melhor Roteiro Original por "Bela Vingança", para trabalhar as nuances da personagem principal após os rascunhos originais, segundo Basil Iwanyk, o produtor da franquia em uma entrevista ao Screen Rant.



Em um mundo violento, vingativo, ganancioso e cheio de regras, "Bailarina" mantém a qualidade da coreografia das imersivas sequências de ação, expande o universo de "John Wick"’, mas também é capaz de apresentar ao público uma nova protagonista que além de sua própria história, aceita o resultado das suas próprias escolhas.



Confira o trailer:

