SUSTO Entenda como corte de cabelo levou à descoberta de tumor na cabeça do filho de Wesley Safadão Filho mais velho do cantor, o adolescente Yhudy, de 14 anos, se recupera de procedimento bem-sucedido para retirada de lesão no crânio

Um incômodo aparentemente banal, relatado pelo primogênito da família, levou Wesley Safadão e Mileide Mihaile a viverem dias de aflição nesta semana. O cantor contou que a descoberta de um tumor na cabeça do filho mais velho — Yhudy, de 14 anos, fruto do antigo relacionamento do artista com a influenciadora digital — aconteceu após o adolescente reclamar de uma dor intensa e persistente logo após cortar o cabelo.

De acordo com Safadão, o jovem estranhou a "sensibilidade anormal" no couro cabeludo durante o momento em que o barbeiro passava o pente em sua cabeça, enquanto cortava o cabelo. A dor era forte. Em casa, o desconforto aumentou — e veio acompanhado de um calombo. A preocupação fez com que o cantor levasse o filho imediatamente a um hospital.



Lá, os médicos iniciaram uma bateria de exames. O primeiro resultado levantou suspeitas e, em seguida, Yhudy foi submetido a uma tomografia de corpo inteiro. O laudo confirmou a presença de uma lesão restrita ao crânio. O diagnóstico: um tumor ósseo benigno chamado granuloma eosinofílico, ligado a uma doença rara conhecida como histiocitose de células de Langerhans.

Na última sexta-feira (26), o adolescente foi submetido a uma cirurgia para retirada da lesão. O procedimento durou cerca de três horas e ocorreu sem complicações. Poucas horas depois, o rapaz já estava consciente e se recuperando bem, de acordo com o relato do pai, que é casado desde 2016 com Thyane Dantas, com quem tem os filhos Ysis, de 9 anos, e Dom, de 6.



O cantor se emocionou ao discorrer sobre o assunto em publicação no Instagram, na última sexta-feira (26). "Foi um susto que nós tivemos nos últimos dias", contou ele, em vídeo que tinha o objetivo de "esclarecer", como ressaltou, o que havia acontecido com o filho. "Ele já está curado. Foi só um susto", explicou Safadão, que, na ocasião, não constatou nenhuma ferida na cabeça do menino. "De imediato, levei ele para o hospital para verificar o que era aquilo. Estava muito estranho", contou.

O que tem o filho de Wesley Safadão?

O granuloma eosinofílico é uma manifestação localizada da histiocitose de células de Langerhans, condição rara que ocorre quando células do sistema imunológico passam a se multiplicar de forma anormal. Essas células podem se acumular em órgãos e formar lesões, geralmente nos ossos, mas também em locais como pele, pulmões, fígado ou sistema nervoso central.



De acordo com especialistas, trata-se de uma doença mais comum em crianças, especialmente entre 5 e 10 anos, embora também possa afetar adultos jovens. O osso é um dos órgãos mais frequentemente atingidos por essa enfermidade.

Diagnóstico e tratamento

O grande desafio está justamente no diagnóstico. Os sintomas iniciais — como dor localizada ou caroços — podem ser confundidos com problemas mais simples, o que pode atrasar a identificação. Em casos suspeitos, é indicada a realização de exames de imagem e, muitas vezes, uma biópsia no local da lesão para confirmar o quadro.



O tratamento varia conforme a extensão. Quando a lesão é localizada, como no caso de Yhudy, a cirurgia pode ser suficiente, sem necessidade de quimioterapia ou outras medicações. Já nos quadros em que a doença atinge múltiplos órgãos, pode ser necessária a combinação com terapias medicamentosas.

No caso do filho de Safadão, os médicos confirmaram que o tumor estava restrito ao crânio, o que tornou possível uma abordagem cirúrgica com boas perspectivas de recuperação.

