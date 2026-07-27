A- A+

Investigação Entenda como destino de filha de Elize Matsunaga foi definido por exame de DNA Sucesso no streaming, filme 'Elize: Sombras de uma mulher' relembra assassinato do empresário Marcos Matsunaga, em 2012

De volta aos holofotes após o lançamento de "Elize: Sombras de uma mulher", o caso de Elize Matsunaga chocou o Brasil em 2012, quando a mulher matou e esquartejou o marido, Marcos Matsunaga, herdeiro da Yoki. Disponível na Netflix, o filme chega ao final com uma informação: Elize não vê a filha, Helena, desde que foi presa pelo crime.

Hoje com 16 anos, Helena vive com os avós paternos Mitsuo e Yoko Matsunaga. O casal detém a guarda da jovem desde 2012, após o crime, quando um exame de DNA confirmou que Marcos era o pai biológico da menina. Os avós chegaram a questionar a paternidade após vir a público o passado de Elize como garota de programa.

Após a prisão da mãe, Helena passa um período com a tia de Elize, Rose, que estava em São Paulo para ajudar a cuidar da menina. Autor do livro "Elize Matsunaga: A mulher que esquartejou o marido", Ulisses Campbell relembrou a situação em participação no podcast de Beto Ribeiro.

"O que eles (os avós) fazem? A Elize já estava presa, mas eles visitam, ela não pega a bebê no colo, e chamam um dos maiores laboratórios de genética do Brasil para fazer o exame de DNA. Depois que descobrem que ela é neta biológica, levam a criança", contou o escritor.

Desde que os avós paternos assumiram a guarda, Elize e Helena nunca voltaram a se encontrar. Em entrevistas, os avós afirmaram que preferem deixar uma eventual reaproximação entre mãe e filha para quando a menina for maior de idade.

Elize segue impedida de ver a filha por decisão judicial. No livro "Piquenique no inferno", escrito durante o período preso, Elize escreveu sobre o desejo de reconstruir a relação com a filha. "Espero muito ansiosamente que um dia você me perdoe. Não pretendo justificar o injustificável", disse na publicação.

Veja também