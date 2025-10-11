A- A+

CELEBRIDADES Entenda como está Virginia após embaraço com Vini Jr. a partir das suas postagens misteriosas Influencer mostrou ter recebido flores e bilhete sem revelar quem seria o remetente, mas internautas suspeitam que seja tentativa de reaproximação do atleta

A vida de Virginia Fonseca tem estado bastante movimentada nas últimas semanas, com viagens, reviravoltas e especulações. Entre idas e vindas da Espanha, onde mantinha um affair com Vini Jr., a influencer acabou se decepcionando após virem à tona conversas do jogador do Real Madrid com uma modelo. Desde então, ela tem feito postagens misteriosas e comentários sutis que muitos internautas acreditam ser indiretas ao atleta.

Na madrugada de sexta-feira (10), a influencer publicou uma mensagem com teor religioso. “Tem guerra que não é sua! É do Senhor, e Ele nunca perde”, disse. Apesar de ela não citar diretamente o jogador, internautas acreditam que ele seja o principal destinatário da mensagem.

Não foi a única mensagem religiosa. Depois que Vini tornou público um pedido de desculpas, na quarta-feira (8), Virginia optou por se pronunciar de forma discreta. Em vez de citar o jogador, ela compartilhou uma mensagem de tom religioso sobre confiança e propósito, dizendo que suas decisões estariam nas mãos de Deus. “Senhor, entrego meu caminho a ti e declaro que cada decisão que eu tomar hoje será conforme a tua vontade”, publicou, citando um trecho de Provérbios 3:5-6.

Virginia comentou que não conseguiu dormir direito neste dia, mas sem explicar o motivo para isso. “Eu estou com um sono surreal, gente. Surreal. Muito, muito sono. Não dormi nada essa noite, dormindo e acordando a noite inteira”, relatou.

Ao compartilhar um story, no Instagram, ela apareceu cantando a música sertaneja “Meu coração não é mais seu”, de seu ex-cunhado Matheus Vargas, irmão de Zé Felipe, em feat com Cleber e Cauan. Ela ainda afirmou estar “viciada” na canção que parece ser um resumo de como estaria a sua relação com Vini.“Meu coração não e mais seu lugar,/ Desocupa./ É loucura deixar um solteiro preso,/ se lugar de solteiro é na rua,/ no meio da bagunça,/ pegando gente nua./ Ou você me solta/ ou me segura”, vibrava.

Ela, entretanto, mostrou ter recebido um buquê de flores junto com uma mensagem. Internautas acreditam que seria mais uma tentativa de Vini de se aproximar da influencer.

Veja também