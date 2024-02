A- A+

CARNAVAL DO RIO Entenda como Paolla Oliveira virou onça na Sapucaí durante desfile da Grande Rio Atriz é rainha de bateria da escola que teve como enredo "Transformação: nosso destino é ser onça"

Paolla Oliveira desfilou pela Grande Rio na Sapucaí na madrugada desta segunda-feira (12) e usou um adereço que foi destaque na primeira noite de desfiles do grupo especial. A rainha de bateria virou onça ao usar uma fantasia que se transformava na avenida, a deixando com uma cabeça do animal.

A roupa representava o enredo da escola: “Transformação: nosso destino é ser onça”. O adereço de cabeça funcionava horas como um arco muito brilhoso, horas como um capacete que se transformava em uma máscara de onça com olhos brilhantes, cobrindo o rosto de Paolla.

A peça foi criada por Bruno Oliveira e demorou seis meses para ficar pronta. O movimento é feito através de um motor acionado por controle remoto, que também acende o LED dos olhos. “O controle está com a onça”, brincou Paolla em entrevista.

Para compor as peças do corpo e da cabeça da rainha de bateria da Grande Rio, mais de 40 mil cristais foram aplicados.

