Entenda como será a dinâmica desta semana no "BBB 24"

Antes de explicar aos brothers a Prova do Líder, Tadeu Schmidt revelou ao público como será a dinâmica da semana do "BBB 24". Quem vencer a dinâmica de resistência nesta quinta-feira (22) deve apontar, já na sexta (23), quatro pessoas para entrarem na Mira do Líder.

Quem arrematar o Poder Curinga no sábado (24), ficará com o Poder da Palavra, que dará a possibilidade de indicar alguém ao Paredão. A Prova do Anjo será realizada no mesmo dia. O vencedor será autoimune e também poderá imunizar alguém.

Um Paredão triplo será formado no domingo (25), com Prova Bate e Volta para salvar uma pessoa. A eliminação será na terça-feira (27), quando um participante deixará a casa.

