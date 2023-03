A- A+

bbb 23 Entenda como será o Poder Coringa desta semana no BBB 23 A sexta-feira é o dia do leilão na casa mais vigiada do Brasil

Sexta é o dia do grande leilão no BBB 23. Os brothers fazem suas apostas para arrematar o Poder Coringa da semana e, desta vez, quem fizer o maior lance vai levar o "Poder do Caminho".

A casa será dividida em dois grupos para a formação do Paredão neste domingo (5) através de um sorteio com bolinhas azuis e amarelas. A azul vai para um quarto e a amarela vai para o outro.

O dono do Poder Coringa poderá escolher qual caminho quer seguir. Ou seja, em qual grupo vai querer ficar. Dentro do seu grupo, o Curinga terá o privilégio de ser o primeiro a votar.

