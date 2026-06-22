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SAÚDE Entenda como uma mordida de macaco na Tailândia passou a ser investigada na morte de atriz turca Advogado da artista pediu que peritos avaliem se ferimento sofrido durante viagem ao sudeste asiático pode ter provocado complicações graves; causa oficial da morte ainda não foi divulgada

A morte repentina da atriz turca Ece İrtem, conhecida por atuar em produções como "Yeni Gelin" e "Yasak Elma", ganhou um novo desdobramento. O advogado da artista, Uğur Gökkoyun, solicitou ao Ministério Público da Turquia que uma suposta mordida de macaco sofrida durante uma viagem à Tailândia seja considerada entre as hipóteses analisadas pela perícia para esclarecer a causa do falecimento.

Ece morreu na última segunda-feira (15), um dia após completar 35 anos. Desde então, familiares buscam respostas sobre o que teria provocado a morte da atriz. Segundo Gökkoyun, a suspeita surgiu após parentes relatarem que ela havia sido mordida por um macaco durante uma viagem recente ao sudeste asiático. O advogado afirma que três cicatrizes encontradas no braço esquerdo da artista reforçaram a necessidade de investigar essa possibilidade.

Pedido para incluir hipótese na perícia

Em entrevista à jornalista turca Birsen Altuntaş, Gökkoyun disse ter consultado especialistas sobre os possíveis efeitos de uma mordida desse tipo. Segundo ele, embora raras, lesões provocadas por macacos podem causar infecções graves e até quadros de sepse, conhecida popularmente como infecção generalizada.





— Diante da constatação de três cicatrizes no braço esquerdo de minha cliente Ece İrtem, familiares informaram que ela foi mordida por um macaco durante uma viagem à Tailândia. Em consultas com especialistas, soubemos que esse tipo de ferimento pode causar consequências fatais, incluindo sepse. Por esse motivo, apresentamos hoje um pedido para que essa hipótese também seja avaliada durante a autópsia — afirmou.

Até o momento, as autoridades turcas não divulgaram os resultados dos exames que possam determinar oficialmente a causa da morte. O pedido da defesa busca apenas incluir a possibilidade de complicações decorrentes da suposta mordida entre as linhas de investigação analisadas pelos peritos.

Poucos dias antes de morrer, em 10 de junho, Ece compartilhou em seu perfil nas redes sociais fotografias de uma viagem por países do sul da Ásia. O corpo da atriz foi enterrado na quarta-feira (17), em Kuşadası, no oeste da Turquia. A cerimônia reuniu familiares, amigos e colegas de profissão e foi marcada pela comoção. Durante o velório, a mãe da artista passou mal e precisou ser amparada pelos presentes.

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