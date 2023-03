A- A+

Famosos Entenda doença rara que provocou inflamação no intestino de Priscila Fantin Se não tratada, paniculite mesentérica pode gerar necrose, fibrose e retração do órgão

A atriz Priscila Fantin, 40, que está na atual temporada da "Dança Dos Famosos" afirmou que passou por uma infecção rara no intestino na última semana, o que prejudicou sua rotina de ensaios.

“Nossa primeira apresentação no Dança dos Famosos exigiu muita garra! Até mesmo durante a semana de ensaios, já que fui acometida por uma paniculite mesentérica que tirou toda minha energia e disposição. Gostaria de ter me dedicado 100% como sempre faço e isso por si só já foi um problema pra mim. Eu dei o meu melhor”, disse.

A paniculite mesentérica é considerada rara e é caracterizada pela inflamação do mesentério, uma camada de gordura que une a parede do abdômen e o intestino, além de ser repleto de vasos sanguíneos por onde é feito a irrigação das vísceras.

Por muito tempo, o mesentério foi considerado simplesmente como uma membrana fragmentada que atuava na ligação do aparelho digestivo, entretanto, há alguns anos, após a conclusão de muitas pesquisas, ele foi elevado ao patamar de órgão.

A enfermidade ataca especificamente o tecido adiposo do mesentério, ocasionando uma inflamação crônica não específica que, em caso de agravamento, pode gerar necrose, fibrose e retração.

Sintomas

Segundo a literatura médica, a enfermidade costuma acontecer em pessoas entre 50 e 70 anos e em homens na sua maioria, porém isso não exclui ocorrer em mulheres mais jovens, como é o caso de Fantin.

Ainda não se sabe o que faz essa inflamação ocorrer. Especialistas afirmam que pode vir de doenças autoimunes, processos inflamatórios ou infecciosos de outras partes do corpo. O que se sabe é que o principal sintoma da doença são dores abdominais fortes crônicas que vem e vão com certa frequência. Além desse incomodo no abdômen, causado pelo retraimento do mesentério, o paciente ainda pode sentir diarreias, cólica intestinal, náuseas e vômitos.

Há pessoas também que são assintomáticas e só descobrem a condição após fazer exames de imagem, como uma tomografia computadorizada, para investigar suspeitas de outras doenças.

Tratamento

O principal tratamento para quem sofre da inflamação no intestino é cuidar da alimentação. Especialistas sugerem que durante as crises de dores, os pacientes evitem comidas gordurosas, fritura, e alimentos pesados, com muita fibra, ou alimentos crus.

Os médicos também podem prescrever antibióticos em casos de paniculite mesentérica causados por infecção. Além disso, exames de imagens também podem ser feitos durante o processo para acompanhar a situação do paciente.

