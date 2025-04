Entenda como será missão da Blue Origin que levará Katy Perry ao espaço

A- A+

A estrela pop Katy Perry será o maior nome de um grupo formado apenas por mulheres que irá tocar a borda do espaço na segunda-feira (14), voando rumo ao cosmos em um dos foguetes do bilionário Jeff Bezos.

A cantora de "Firework" e "California Girls" será levada a mais de 100 quilômetros acima da superfície da Terra em uma nave da Blue Origin, a empresa espacial de propriedade do fundador da Amazon.

Cinco outras mulheres, incluindo a noiva de Bezos, Lauren Sanchez, participarão do voo, programado para decolar do oeste do Texas por volta das 8h30 (horário local).

A nave totalmente automatizada subirá verticalmente antes que a cápsula da tripulação se desprenda em pleno voo, caindo depois de volta ao solo desacelerada por paraquedas e um foguete retrô.

A missão de segunda-feira é a primeira tripulação espacial composta exclusivamente por mulheres desde o histórico voo solo de Valentina Tereshkova em 1963.

É também a 11ª operação suborbital tripulada da Blue Origin, que oferece experiências de turismo espacial há vários anos.

A empresa não divulga publicamente o preço das viagens possibilitadas pelo seu foguete New Shepard.

Com duração de cerca de 10 minutos, o voo levará os passageiros além da Linha Karman — o limite do espaço reconhecido internacionalmente.

Após cerca de dois minutos, a cápsula se separa do foguete e continua sua ascensão até ultrapassar a Linha de Kármán, a aproximadamente 100 km de altitude, considerada a fronteira entre a atmosfera terrestre e o espaço.

Haverá um breve período em que as mulheres poderão se soltar de seus assentos e flutuar em gravidade zero. A cápsula então inicia sua descida, desacelerando com a ajuda de paraquedas e pequenos retrofoguetes que garantem um pouso suave no deserto do Texas.

"Inspiração"

Perry disse recentemente à revista Elle que estava participando "pela minha filha Daisy", que ela tem com o ator Orlando Bloom, "para inspirá-la a nunca colocar limites em seus sonhos".

"Estou muito animada para ver a inspiração nos olhos dela e a luz nos olhos dela quando ela vê o foguete disparar, e ela volta para a escola no dia seguinte e diz 'Mamãe foi para o espaço'"" acrescentou Perry.

Ela disse em um vídeo separado postado no Instagram que ficou chocada ao descobrir, durante o treinamento espacial, que a cápsula na qual viajaria se chamava "Tartaruga" e era decorada com um desenho de "pena" — os dois apelidos que seus pais deram a ela.

"Não existem coincidências e sou muito grata por essas confirmações e muito grata por sentir que algo maior do que eu está comandando o navio"

Perry, lançada no cenário internacional com seu hit de 2008 "I Kissed a Girl", se sentará ao lado da apresentadora de TV Gayle King, da produtora de cinema Kerianne Flynn, da ex-cientista da NASA Aisha Bowe e de Amanda Nguyen, fundadora de um grupo de campanha contra a violência sexual.

Eles seguem 52 passageiros anteriores da Blue Origin, incluindo o ator de longa data de "Star Trek", William Shatner.

Esses convidados de alto nível têm como objetivo manter o interesse público no trabalho da Blue Origin, enquanto ela enfrenta diversas empresas rivais no campo do turismo espacial.

O principal concorrente de Bezos em voos de passageiros é a Virgin Galactic, que oferece uma experiência suborbital semelhante.

Mas a Blue Origin pretende, no futuro, levar turistas espaciais para a órbita, competindo diretamente com a SpaceX de Elon Musk.

Em janeiro, o foguete New Glenn, muito mais potente, da Blue Origin concluiu com sucesso sua primeira missão orbital não tripulada.

