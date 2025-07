A- A+

Streaming Entenda o que aconteceu com Dexter para ele estar de volta em "Dexter: Ressureição" Com dois episódios em sequência, a saga o assassino voltou ao streaming nesta sexta-feira (11)

Com direção e produção de Clyde Phillips, "Dexter: Ressureição" volta a contar a história do personagem interpretado pelo ganhador do Globo de Ouro, Michael C. Hall. A nova saga do assassino em série Dexter Morgan estreia nesta sexta-feira (11), no Paramount+.

"Dexter: Ressureição", continuação de "Dexter: New Blood", passa-se semanas depois do protagnista levar um tiro no peito do próprio filho e acordar do coma para descobrir que Harrison (Jack Alcott) havia desaparecido sem deixar vestígios. Percebendo o peso de tudo o que fez seu filho passar, Dexter vai para Nova York, determinado a encontrá-lo e consertar seus erros.

Além de Hall, o seriado conta com Uma Thurman como Charley, David Zayas como o detetive Angel Batista, Ntare Guma Mbaho Mwine como Blessing Kamara, Kadia Saraf como a detetive Claudette Wallace, Dominic Fumusa como o detetive Melvin Oliva, Emilia Suarez como Elsa River, junto com James Remar como Harry Morgan, pai de Dexter, e Peter Dinklage como Leon Prater. Outras participações especiais nesta temporada são de Neil Patrick Harris, Krysten Ritter, Eric Stonestreet e David Dastmalchian.

