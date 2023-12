A- A+

REDES SOCIAIS Entenda o que é o "Jogo do Aviãozinho" e por que tantos influencers estão sendo investigados Ilegal no Brasil, jogo de cassino on-line é acusado por apostadores de não pagar os prêmios mais altos e foi tema de reportagem do Fantástico

Após ser tema de uma reportagem do Fantástico deste domingo (17), o Aviator conhecido como "Jogo do Aviãozinho" foi parar entre os temas mais comentados e buscados da internet brasileira? Mas é o que é o jogo, como ele funciona e por que está sendo investigado por suspeita de estelionato?

Um dos principais da plataforma Blaze, o jogo no estilo Crash, como outros jogos de azar, é ilegal no Brasil, mas a empresa não tem sede ou representantes legais no país, dificultando as investigações. Com a reportagem feita pelo Fantástico mostrando que vários influenciadores digitais eram patrocinados para divulgá-lo, alguns deles foram às redes para dar sua versão sobre a relação com a empresa.

O que é o 'Jogo do Aviãozinho'?

Criado em 2019 pela empresa britânica Spribe, o Aviator é um jogo Crash, uma modalidade de cassino on-line que envolve multiplicadores de apostas, em um número que vai crescendo na tela gradativamente até um ponto de colapso. Outros populares deste estilo são Spaceman, Bonanza, JetX e Rolling Dice. A ideia é apostar em linhas que vão subindo e, à medida que aumentam, os ganhos se multiplicam. Para ganhar, o jogador precisa interromper sua aposta antes do momento do colapso, quando aparece na tela a palavra "crashed". Caso isso aconteça, o jogador perde tudo o que apostou e os ganhos acumulados.

O que é a Blaze e por que está sendo investigada?

Blaze é uma plataforma de jogos on-line, que incluem jogos de azar, modalidade considerada ilegal no Brasil pelo Decreto de Lei nº 9.215, de 30 de abril de 1946. Um dos seus jogos mais populares é o "Jogo do aviãozinho", acusado por alguns apostadores de não pagar os prêmios mais altos. Na reportagem exibida pelo Fantástico, uma das apostadoras relatou ter ganhado R$ 100 mil e só conseguir sacar R$ 20 mil. A empresa foi acusada por prática de estelionato e está sendo investigada pela Justiça, que já bloqueou R$ 100 milhões seus no Brasil. Os advogados contratados pela Blaze alegam que a empresa tem sede em Curaçao e que, então, a atividade dela não configura infração penal mesmo que os apostadores sejam brasileiros.

Por que influencers estão sendo investigados?

Uma das estratégias da Blaze era contratar influenciadores digitais para a divulgação de seus jogos, por valores e formas de atuação diferentes. Alguns nomes citados pelo Fantástico foram Viih Tube, Juju Ferrari e Jon Vlogs. Os três responderam à reportagem, dizendo que não têm mais contrato de divulgação com a Blaze (Viih Tube e Juju Ferrari), enquanto a assessoria de Jon Vlogs informou que ele "tem contrato com a Blaze desde 2021 e que a relação é exclusivamente de influenciador, não havendo participação acionária".

Em junho deste ano, o youtuber Daniel Penin produziu um minidocumentário, disponibilizado gratuitamente por meio do YouTube, em que acusa a plataforma Blaze de pagar influencers como Neymar, Felipe Neto, Viih Tube e Diggo com as quantias perdidas por usuários da plataforma, além de não honrar com prêmios de apostas vencedoras.



Segundo influenciadores que não quiseram fechar contrato com a empresa, as cifras variam de acordo com o número de seguidores de cada um desses nomes, e podem chegar a R$ 50 milhões. Segundo Cellbit, Youtuber e streamer com 6,6 milhões de inscritos em seu canal, foi oferecido a ele a oferta de R$ 6 milhões para que divulgasse o site de cassino on-line por meio das redes sociais. Em contrapartida, o jovem de 26 anos precisaria apenas abrir uma live em seu canal, mostrando que estava realizando apostas. Outros influenciadores disseram que uma das estratégias da empresa é oferecer uma alta quantia com um prazo curto de resposta, geralmente no dia seguinte, para não dar tempo para refletir sobre a proposta.

De acordo com o Artigo 56 da Lei da Contravenções Penais, divulgar jogos de azar é considerado crime. A lei, de 1946, cita a divulgação "por meio de jornal ou outro impresso, de rádio, cinema, ou qualquer outra forma, ainda que disfarçadamente, anúncio, aviso ou resultado de extração de loteria, onde a circulação dos seus bilhetes não seria legal". A interpretação da lei estende a criminalização por "qualquer outra forma" de divulgação aos meios contemporâneos, como celulares e redes socais.

Qual a reação dos inluencers?

Antes mesmo de o programa ir ao ar, alguns influenciadores se manifestaram nas redes sociais. Jon Vlogs postou em seus stories vídeos gravados em Las Vegas, explicando o funcionamento dos cassinos online e justificando: "Gente, todo mundo sabe o que é um cassino. Vamos ser sinceros? Esse aqui (onde está) só está funcionando porque está ganhando dinheiro. Alguns ganham dinheiro, outros perdem. Uns saíram tristes, outros felizes e por aí vai. Mas deixa eu trocar uma ideia sobre cassino online com vocês. Todo cassino online é igual, a licença é igual, tem uma legislação para isso. E dentro disso, temos as provedoras, que são os jogos que vocês jogam. O que muda são as portas de entradas, os sites em que vocês entram para jogar."

Após a exibição da reportagem, Vlogs postou mais stories sobre sua atividade de influenciador relacionado à Blaze: "Na Blaze eu sou um influencer como todos os outros aí. Os caras da Blaze me pagam, eu faço o meu serviço: story, live, post no feed. Eu tenho o meu valor por isso. E também fui um cara esperto que montou uma agência e trouxe um monte de influencer que forraram muito (ganharam dinheiro) e agora dizem que 'não, não sei o quê'. Todos eles ganharam muito dinheiro e estão querendo se afastar. Mas a verdade é que cassinos são todos iguais".

Qual a diferença para as plataformas de apostas esportivas?

Durante a tarde, o influenciador Carlinhos Maia também postou um vídeo falando sobre seu trabalho de influencer para a plataforma de apostas online. "Pra você que tá em casa: se você não tem cabeça, não jogue! Se você não consegue se controlar na cachaça, não beba! O mundo, as pessoas, sempre vão estar influenciando você pra alguma coisa. Se eu disser: 'pule do penhasco’, você vai pular porque eu tô dizendo a você? Não! Vai dizer, 'ah me influenciou'. Eu não jogo. Eu divulgo, mas não jogo'.

Pela Lei n° 13.756/2018, "Apostas de Quota Fixa" são legais desde que cumpram uma série de requisitos. Estes jogos, mais conhecidos como Bets, são diferentes dos considerados jogos de azar, como o Aviator, por seus ganhos não são determinados por algoritmos ou por programação, mas por um resultado externo - no caso, os resultados e números das partidas esportivas. No dia 12 deste mês, foi aprovado no Senado o PL 3626/2023, voltado a regulamentar e taxar as atividades de casas de apostas esportivas. O projeto de lei, que contempla apenas as "Apostas de Quota Fixa", prevê uma alíquota de 12% sobre o faturamento das empresas e obriga as "bets estrangeiras" a terem ao menos 20% de seu capital no Brasil.

