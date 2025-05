A- A+

CELEBRIDADES Entenda o que motivou pesadelo familiar vivido por Victoria e David Beckham Estilista e o ex-jogador de futebol estariam enfrentando um impasse com a atriz Nicola Peltz, casada com o filho Brooklyn, situação que teria levado o jovem casal a se ausentar de festa em família

Uma grave crise se instalou em uma das famílias mais famosas do mundo. Liderado pelo ex-jogador de futebol David Beckham e pela estilista Victoria Beckham, o clã enfrenta um conflito que tem tirado o sono (literalmente) da designer, no que seria “o pior pesadelo de sua vida”, segundo fontes do jornal The Sun. A tensão chegou a tal ponto que o filho mais velho do casal, Brooklyn, e sua mulher, a atriz Nicola Peltz, não compareceram à festa de 50 anos do ex-atleta.

Os rumores de uma briga na família recaem sobre exatamente esses dois casais. Brooklyn teria se afastado dos pais. De acordo com o jornal britânico Metro, Victoria quer apenas que seu filho “volte atrás”. Esse distanciamento estaria sendo “devastador” para ela.



Festa de aniversário de David Beckhan não teve a presença do filho Brooklyn — Foto: Reprodução/Instagram

“Victoria odeia pensar na família dividida desse jeito, especialmente quando envolve um de seus filhos. A ausência de Brooklyn na festa de 50 anos de David foi sentida, e ela desejava muito que ele tivesse ido”, disse uma fonte da publicação inglesa. “Ela tem esperança de que Brooklyn volte atrás e enxergue a situação como realmente é. Sempre foram uma família unida, e ver como as coisas estão agora tem sido devastador.”

Parte do desentendimento teria começado com um atrito entre os irmãos Brooklyn e Romeo, filhos do casal inglês. Segundo rumores, a nova namorada de Romeo, Kim Turnball, teria se envolvido com Brooklyn no passado. Embora tenha sido negado esse romance, a tensão, claro, permaneceu.



Filho de David Beckham e pela estilista Victoria Beckham, Brooklyn e a mulher, Nicola Peltz — Foto: Reprodução/Instagram

O conflito familiar ganhou novos contornos quando Nicola Peltz, nora de Victoria e David, passou a impor limites na relação dos sogros com Brooklyn. Há quem afirme que a estilista apresenta um comportamento “narcisista” e até “tóxico”. O desentendimento entre sogra e nora já se arrasta há anos, segundo o site TMZ, e os rumores ganharam força em 2022, quando Victoria não assinou o vestido de noiva de Nicola. A verdade é que Victoria acredita ter “perdido” o filho para a atriz.

Segundo a mídia inglesa, Victoria e David estariam se recusando a conversar com o filho na presença de Nicola, por acreditarem que ela o influencia e distorce sua percepção sobre a família.

Porém, recentemente, houve uma tentativa evidente de reaproximação. Em uma publicação no Instagram, David relembrou que havia feito uma viagem com os filhos para acampar e pescar, o que, segundo ele, foi uma experiência “muito divertida”. Ele compartilhou fotos do passeio ao lado de Romeo e Cruz e, horas depois, publicou uma selfie com os dois, o que foi visto como uma sinalização sobre a ausência de Brooklyn em sua festa de aniversário.

Na legenda, escreveu: “Momentos divertidos na Escócia. Você fez falta”.

