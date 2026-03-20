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FAMOSOS Entenda os sinais de que relação de Leonardo com a filha pode não ser das melhores Relacionamento do cantor com Jéssica Beatriz costuma virar assunto na web, e internautas fazem questionamentos sobre suposta preferência

A relação entre Leonardo e a filha Jéssica Beatriz Costa volta e meia desperta a atenção. O entendimento que boa parte das pessoas tem é que pai e filha não têm uma relação tão próxima assim.



Um episódio que intrigou os internautas foi o sertanejo não ter nem desejado um “parabéns” para ela no dia de seu aniversário — algo que ela destacou em um vídeo que postou em seu Instagram na quarta-feira (18). Depois da chamada, o cantor chegou a publicar uma homenagem pública para ela.

“Ele não me deu nem parabéns, quem dirá uma viagem pra Itália”, disse Jéssica ao responder a uma pergunta de uma seguidora sobre quem teria custeado a ida dela para a Europa. Mas antes mesmo disso, outros episódios chamaram a atenção.

Jéssica já teve desentendimentos diretos com o próprio pai. O principal conflito com Leonardo aconteceu quando ela ainda era casada com o mágico Sandro Pedroso (o casamento chegou ao fim em 2020), com quem ele tinha uma certa cisma. Entre idas e vindas do relacionamento, a gravidez da influencer gerou desconfiança por parte do cantor, que chegou a expor o assunto publicamente.





Em outra ocasião, no ano passado, o sertanejo também virou alvo de comentários nas redes sociais após compartilhar fotos com alguns dos netos durante uma comemoração familiar. Nos registros, apareciam apenas os filhos de Zé Felipe com Virginia Fonseca, enquanto Noah, filho de Jéssica, não foi citado nem apareceu nas imagens. A ausência não passou despercebida e gerou questionamentos de seguidores, que apontaram uma suposta preferência do cantor.





Jéssica Beatriz, de 31 anos, é a terceira filha do cantor Leonardo — Foto: Reprodução / Instagram

“Uai, parece que netos só tem os de Zé Felipe. Cadê o da Jéssica e do Pedro Leonardo?”, perguntou uma na época. “Cadê o Noah? Primeiro netinho dele”, questionou uma outra internauta.

Ainda assim, com o passar do tempo, os dois conseguiram superar as divergências. Prova disso foi a homenagem feita por Jéssica ao pai no aniversário dele, em 2023: “Hoje é um dia muito especial, que me faz pensar que Deus olhou para mim e mais cinco pessoas e decidiu nos abençoar colocando você como nosso pai”.

Em publicações em seu canal no YouTube nesta época, a filha do cantor costumava falar abertamente sobre perdão e amadurecimento. Em um de seus vídeos, ela chegou a refletir: “O inimigo vai trabalhando dentro de nós de uma maneira que a gente nem percebe, porque a gente vai cultivando uma mágoa dentro de nós”. Para a influencer, experiências familiares ajudaram a lidar melhor com conflitos e a não guardar ressentimentos.

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