Entenda os sintomas da trombose, complicação que levou à morte da irmã de MC Kevin aos 36 anos

A- A+

Após anunciar a morte da enteada, Valquiria Nascimento voltou as redes sociais e revelou a causa da morte de Úrsula Muga Silva, de 36 anos. Na sequência de stories, a mãe do funkeiro disse que Úrsula lutava contra um problema de trombose, mas que não seguia o tratamento necessário.

— Gente, ela estava com problemas de trombose e esses jovens não se cuidam. Não se cuidou, acabou passando mal e indo embora. Ninguém matou — explicou.



Ela ainda agradeceu às mensagens de apoio dos seguidores e explicou que Úrsula era irmã por parte de pai de seus filhos Kevin, Evelyn, Ellen e Eric. Úrsula deixa o marido e quatro filhos pequenos.

O que causa a trombose?

A trombose acontece quando um coágulo ou trombo se forma e bloqueia a passagem de sangue em veias profundas, geralmente ocorre na região das pernas, o que pode gerar inchaço e dor. Caso ele se desprenda, pode ir para em outra parte do corpo, como o pulmão, e causar uma embolia, podendo causar morte.

Ela pode ocorrer após cirurgia, algum corte ou falta de movimento por muito tempo, sendo mais frequente após procedimentos cirúrgicos ortopédicos, oncológicos e ginecológicos. Alguns, no entanto, correm mais riscos.

Pessoas com mais de 50 anos, obesas, puérperas, fumantes ou que tenham feito recentemente cirurgias, sobretudo abdominais e ortopédicas, devem tomar cuidado especial.



Também entram na lista mulheres que façam uso de pílula anticoncepcional ou reposição hormonal, além de pessoas que tenham câncer ou tenham passado muitos dias imóveis na cama.



Outro grupo de risco são as pessoas que sofrem de trombofilias.

No caso a trombose aguda, o próprio corpo utiliza de mecanismos para dissolver os coágulos que provocam o entupimento das veias.



Enquanto a trombose crônica ocorre quando, durante o processo de dissolução do coágulo, as sequelas permanecem no interior das veias.



O retorno do sangue fica prejudicado e leva ao aparecimento de inchaço, varizes, escurecimento e endurecimento da pele, além de feridas e outras complicações.

Sintomas da trombose

A trombose pode ser absolutamente assintomática ou ter poucos sintomas. Saiba quais são os listados pelo Ministério da Saúde:

Dor: Uma dor diferente da dor da cirurgia;

Calor: Aumento da temperatura (calor) do local que está doendo;

Vermelhidão;

Rigidez da musculatura na região em que se formou o trombo;

Respiração curta e rápida e palpitações, podendo acontecer algum desmaio;

Tosse com sangue.

Veja também

memória Vivendo o "pesadelo de um fotógrafo" ao perder a visão, Antonio Augusto Fontes lembra imagens do Rio