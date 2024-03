Entenda por que Arnold Schwarzenegger afirma se sentir "mais máquina" após procedimento

A- A+

O ator Arnold Schwarzenegger, de 76 anos, contou em seu podcast, Arnold's Pump Club, sobre ter colocado um marca-passo. Ele já havia realizado anteriormente cirurgias no coração, pois nasceu com uma anormalidade chamada válvula aórtica bicúspide.

Durante o episódio em que comenta sobre o dispositivo ter sido introduzido no seu, Schwarzenegger brinca que está se sentindo como o ciborgue Terminator, seu personagem na famosa franquia "Exterminador do Futuro".

"Fiz uma cirurgia para me tornar um pouco mais máquina (...) Recebi muitas mensagens e emails de pessoas que nasceram com válvula aórtica bicúspide, como eu, me dizendo que falar sobre minhas cirurgias de substituição de válvula lhes deu coragem e esperança para lidar com os seus próprios desafios", disse em seu podcast.

O que é a válvula aórtica bicúspide?

A válvula aórtica é responsável por se abrir com cada batimento cardíaco para que seja permitida a passagem de sangue do coração para o restante do corpo. Uma válvula aórtica normal tem três cúspides ou folhetos. Em casos de defeitos congênitos (ou de nascimento), como no caso do ator, as válvulas podem ser bicúspides, com um folheto a menos.

Dessa forma, ela pode não abrir ou pode não fechar, o que faz com que o sangue retorne diretamente para o coração, em vez de seguir seu caminho para outras partes do corpo. Por isso, a pessoa pode se cansar facilmente, sentir falta de ar, desmaiar, sentir os batimentos cardíacos (palpitações) e ter dor torácica.

Para que serve um marca passo?

O marca-passo é um aparelho que, ao ser implantado, tem a capacidade de normalizar os batimentos do coração ao produzir impulsos elétricos para estimular a contração do órgão. Ele é colocado entre o músculo e a pele no lado esquerdo. Além disso, é utilizado para tratar casos de arritmias cardíacas graves.

Como é realizada a cirurgia?

O procedimento não é considerado complexo, tendo duração média de duas horas e o paciente recebendo alta hospitalar até 24 horas após a cirurgia. Com anestesia local, o médico faz um corte na pele, na região do tórax, bem abaixo da clavícula. E coloca eletrodos por meio dessa incisão que passam por dentro das veias calibrosas (aquelas que são mais próximas do coração e transportam mais sangue) e chegam até o órgão vital.

