Entenda por que assassino de John Lennon teve pedidos de liberdade negados, nos EUA

Mark David Chapman, o assassino de John Lennon, completou 69 anos no último 10 de maio. Ele tirou a vida do músico de 40 anos em Nova York em 8 de dezembro de 1980. Chapman foi condenado à prisão perpétua e cumpre sua sentença, com a possibilidade de uma audiência para solicitar liberdade condicional. No entanto, desde que entrou no Centro Correcional de Attica, o benefício nunca foi concedido a ele.

Em sua primeira audiência, a junta determinou que a libertação de Chapman não era viável, devido à gravidade e à magnitude do crime que cometeu. Este ano, novamente sua liberdade condicional foi negada.

Nas múltiplas sessões em que David a solicitou, foram apresentados argumentos indicando que sua reintegração à sociedade não seria possível, incluindo o risco de reincidência.

A junta considerou o ataque à vida de John Lennon como premeditado e cuidadosamente planejado. Além disso, argumentaram que sua liberação seria um desrespeito à lei americana e minimizaria a gravidade das perdas de vidas no país.

Apesar das negativas, Chapman continuou a se esforçar para obter liberdade condicional, mantendo um bom comportamento e se agarrando à sua fé cristã em busca de perdão, embora já praticasse essa crença religiosa antes do crime.





Mesmo após sua prisão, Chapman declarou que odiava Lennon desde 1966, quando o cantor fez sua famosa declaração de que “os Beatles eram mais populares que Jesus Cristo”, e por letras de algumas de suas músicas, especialmente “God” e “Imagine”, que ele sentia que desprezavam a fé. Ele afirmou que Lennon era um “hipócrita” e levava um estilo de vida indecente, o que o “obrigou a puni-lo”.

Após o chocante assassinato e sua prisão, Chapman concedeu entrevistas onde afirmava estar plenamente consciente e sentir remorso por sua decisão de atentar contra Lennon. No entanto, durante seu tempo na prisão, pelo menos cinco psiquiatras o diagnosticaram com esquizofrenia e psicopatia, razões pelas quais é improvável que seja concedida sua liberdade.

