FAMOSOS

Entenda por que Bruce Willis e a mulher decidiram morar em casas separadas

Bruce mora atualmente em uma casa sem escadas e que possui cuidadores em todos os momentos do dia

Bruce Willis ao lado da esposa Emma Heming, que falou publicamente sobre a progressão da doença do ator.Bruce Willis ao lado da esposa Emma Heming, que falou publicamente sobre a progressão da doença do ator. - Foto: Reprodução / Instagram @emmahemingwillis

Emma Hemming Willis, atual mulher de Bruce Willis, explicou que mora separada do marido diante do diagnóstico de demência frontotemporal que o ator enfrenta. O depoimento faz parte do Emma and Bruce Willis: The Unexpected Journey with Diane Sawyer, em entrevista que foi ao ar na ABC na quarta-feira, 27.

Na entrevista, ela relata que Bruce mora atualmente em uma casa sem escadas e que possui cuidadores em todos os momentos do dia. Após críticas sobre a decisão do casal, ela relatou em um vídeo do Instagram que foi julgada por ter escolhido morar em outra casa e utilizar da ajuda de cuidadores para a rotina com o marido: "Ao compartilhar algumas das nossas informações mais íntimas, veríamos dois grupos. Seriam pessoas com uma opinião versus pessoas com uma experiência real."

"Pessoas com uma opinião são rápidas em julgar o cuidador. É isso que os cuidadores enfrentam: julgamento e críticas dos outros", respondeu também, em suas redes.

O quadro de demência frontotemporal do ator é uma doença neurodegenerativa que afeta a fala, a personalidade e o comportamento. Ele também possui afasia, distúrbio de linguagem que é resultado de um dano cerebral. "Ele está bem de saúde, de uma maneira geral. É apenas seu cérebro que está falhando com ele", completou, na entrevista para a ABC.

A recente deterioração do estado de saúde de Bruce nos últimos três anos foi detalhada por Emma durante o documentário também. Sobre o diagnóstico, ponderou: "Ele estava muito frio, totalmente diferente (do normal), que era carinhoso e afetuoso. Foi assustador.""É uma doença desconhecida, as pessoas não estavam cientes dela até os anos 1990", comentou um médico para a reportagem. A demência frontotemporal e a afasia do ator causam sintomas como a perda da linguagem e da empatia.
 

