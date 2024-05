Entenda por que Donald Trump quer processar sua cinebiografia

A- A+

Ao que tudo indica, Donald Trump não está satisfeito com "O aprendiz", sua cinebiografia que estreou nesta segunda-feira (20), no festival de Cannes. Dirigido pelo cineasta iraniano-dinamarquês Ali Abbasi, o filme resgata o começo da trajetória de Trump como um ambicioso jovem investidor imobiliário na Nova Iorque dos anos 1970 e 1980. O diretor de comunicações da campanha de Trump à presidência dos Estados Unidos, Steven Cheung, disse que moveria uma ação judicial contra "as afirmações flagrantemente falsas desses falsos cineastas”.

"Este lixo é pura ficção que sensacionaliza mentiras que há muito foram desmascaradas" afirmou Cheung à AFP.

Em Cannes, no entanto, a recepção ao longa de Ali Abbasi foi calorosa. Com Sebastian Stan na pele de Trump, Jeremy Strong, de "Succession", como seu advogado e mentor Roy Cohn, e Maria Bakalova interpretando Ivana, a primeira esposa de Trump, o filme foi aplaudido de pé pelo público do festival durante oito minutos, diz o Hollywood Reporter.

Ainda segundo o site, duas cenas, em especial, provocaram "suspiros audíveis" na plateia: uma que mostra Trump fazendo lipoaspiração, e outra — talvez a mais polêmica do longa — que retrata o suposto estupro que o ex-presidente teria praticado contra Ivana.

Houve avaliações mistas da crítica. O Deadline disse que "O aprendiz" é uma "história de origem inteligente, nítida e surpreendente" e que o roteiro de Gabriel Sherman é "excepcionalmente bem pesquisado". A Variety afirmou que trata-se de “um docudrama espirituoso, divertido e não excessivamente atrevido sobre os anos em que Donald Trump se tornou Donald Trump”.

