A- A+

famosos Entenda: por que Simone Mendes é processada em R$ 1,3 milhão por guitarrista após desabamento em SP Muro de obra no imóvel da cantora desabou e atingiu a casa de Léo Stuart, em Barueri; laudos têm conclusões diferentes, e Justiça já determinou reconstrução de estruturas

A cantora Simone Mendes enfrenta uma disputa judicial de R$ 1,3 milhão com o guitarrista Léo Stuart, integrante da banda Tihuana, após o desabamento de estruturas entre imóveis em um condomínio de Barueri, na Grande São Paulo.

O episódio ocorreu em 6 de novembro de 2024, durante um período de fortes chuvas, e provocou a entrada de água, lama e entulhos na propriedade do músico.

A ação ainda está em andamento.O processo foi ajuizado pela Black Diamond Holding, empresa representada por Stuart.

O músico pede reparação pelos danos materiais, reconstrução das estruturas afetadas e R$ 1 milhão por danos morais, segundo a coluna de Daniel Nascimento no jornal O Dia, por causa de um muro, relacionado à obra realizada no imóvel de Simone, que cedeu, fazendo com que o material atingisse áreas externas e o térreo da residência vizinha.

Ao g1, a assessoria de Simone Mendes afirmou que o episódio teria sido um incidente causado durante fortes chuvas.

Água, lama e entulhos avançaram para o terreno de Léo Stuart, causando danos à propriedade. A discussão na Justiça passou a ser, principalmente, sobre a causa do desabamento e quem deve responder pelos prejuízos.

Quais são as versões?

Ao atribuir importância às condições climáticas no dia do episódio, a defesa de Simone contesta a responsabilidade da cantora. Segundo a equipe, a obra era executada por uma empresa contratada, responsável pela condução e segurança dos trabalhos.

Um laudo pericial técnico anexado ao processo, contudo, atribui a causa do colapso à falta de engenharia preventiva na obra da cantora.

A defesa também afirma que Simone custeou a retirada de lama e entulhos do imóvel atingido.

Segundo os representantes da cantora, determinados reparos exigem projetos e análises técnicas antes que a reconstrução possa ser realizada.

O que a Justiça já determinou?

Após a decisão do TJ-SP, a defesa de Simone apresentou um novo recurso, alegando que não havia informações técnicas suficientes para definir como a reforma deveria ser feita.

Os advogados também voltaram a afirmar que os danos foram causados por um evento inesperado ocorrido em 2024.

Em 13 de julho de 2026, o Tribunal rejeitou o recurso.

Para o relator, a decisão anterior não tinha nenhum ponto que precisasse ser esclarecido ou corrigido.

Agora, a defesa de Simone apresentou um Recurso Especial para tentar levar a discussão aos tribunais superiores.

O processo foi encaminhado ao setor que responsável pela tramitação de recursos e aguarda a manifestação da outra parte.

Quem é Léo Stuart?

Léo Stuart é um dos integrantes fundadores do Tihuana, banda conhecida nacionalmente pela música "Tropa de Elite", que integrou a trilha sonora do filme de mesmo nome.

Além de guitarrista, ele atua como pianista e vocalista de apoio do grupo.

Stuart integrou o Tihuana de 1999 a 2017, período em que a banda fez uma pausa. Em 2024, retornou ao grupo para a turnê comemorativa de 25 anos.

O músico também ficou conhecido por participar do Rockgol, programa da MTV que reunia artistas para partidas de futebol.

Veja também