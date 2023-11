A- A+

BRASIL Entenda problema cardíaco do caçula de sertanejo Cristiano, que passou por nova cirurgia Miguel, filho mais novo do parceiro de Zé Neto, nasceu com problema no coração

Miguel, filho caçula do sertanejo Cristiano, passou por uma cirurgia delicada nesta segunda-feira (20). O bebê de 5 meses nasceu com um problema cardíaco. Ele foi diagnosticado com Tetralogia de Fallout, doença congênita caracterizada por malformações no músculo cardíaco, aorta e válvula pulmonar, que fica entre o ventrículo direito e os vasos sanguíneos que vão para os pulmões. Cristiano escreveu para os fãs após a cirurgia.

"Mais um combate, mais uma etapa do milagre da sua vida concluído. É filho, nem com meus 35 anos, já enfrentei tantas lutas como você! A dor de te ver passar por tudo, é imensurável. Mas Jesus esta no barco, conduzindo, confiamos e te entregamos, e o que pedimos alcançamos", disse ele.

Casado com Paula Vaccari, o sertanejo tem outros dois filhos, Pietra e Cristiano.

"Você venceu mais um combate, de uma guerra, mas essa batalha era a mais difícil e importante e delicada, quem esteve a sua frente comandando essa batalha, também se chama Miguel, o Arcanjo do Senhor, que te defendeu no combate, pois eis o significado do nome de vocês "Quem como Deus?", escreveu Cristiano, que agradeceu aos fãs. "Obrigado a todos pelas orações e toda positividade, tenham certeza que elas chegaram até o Miguel", completou.

Antes da cirurgia, o parceiro de Zé Neto pediu orações e revelou otimismo, com mensagens em seu Instagram: "Hoje lute por você filho, e pro resto da minha vida, seu pai vai lutar por você!".

Nos comentários, os seguidores deixaram mensagens de carinho para o menino, que é fruto do casamento de Cristiano com a influenciadora Paula Vaccari. "Em oração", falou Thaeme, da dupla com Thiago. "Em nome de Jesus já deu tudo certo, meu irmão", disse Fabiano, parceiro de Cesar Menotti. "Já Deus tudo certo, meu amigo!", afirmou Lauana Prado.

Na véspera, Zé Neto se apresentou em Taboão da Serra, São Paulo, e foi às lágrimas ao falar sobre a ausência de Cristiano. Segundo o cantor, o músico está passando por um momento delicado. "Eu não nasci pra cantar sozinho. Eu nunca pensei em cantar sozinho. Não tem sido dias fáceis pra mim e ainda mais pro meu irmão, que está passando por um momento de preocupação. Mas vocês não têm ideia da força que trazem pra gente", desabafou sertanejo durante apresentação.

