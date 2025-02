A- A+

CELEBRIDADES Entenda relação de Lady Gaga com a cidade; De ''Rio'' tatuado na nuca até ''ela não vem mais'' Artista, que se apresenta no Brasil em maio, fez tatuagem com brasileiro baseada em desenho de fã carioca entregue no camarim

Está tudo certo para "Lady Gaga Todo Mundo no Rio", nome oficial do megashow que a cantora fará na Praia de Copacabana, em 3 de maio. A cantora confirmou, nesta sexta-feira (21), que virá ao Rio de Janeiro para promover uma apresentação de seu show inédito, que ela estreia em abril, no Festival Coachella, nos Estados Unidos.

Em texto publicado no X, ela afirmou que seus admiradores no Brasil são "parte da força vital" de sua base de fãs. Aliás, a artista é declaradamente apaixonada pelo país.

Após se apresentar no Rio de Janeiro em 2012, a cantora tatuou o nome da cidade com uma cruz. Ela escreveu "Rio of God" ("Rio de Deus"). A tattoo da cantora foi inspirada em desenho de um fã, entregue no camarim após a apresentação. O desenho foi feito pelo tatuador Daniel Tucci.

— Foi uma coisa super ‘low profile’. Ela foi super simpática, tranquila e não fez nenhuma exigência. Esbocei a tatuagem e ela aprovou logo — contou Tucci ao GLOBO à época. — Ela chegou em um comboio de três carros, com vários seguranças.

Além de Gaga, Tucci tatuou um desenho semelhante em uma amiga da cantora, que a acompanha durante a turnê de “Born this way ball”. O profissional é conhecido por tatuar celebridades, como Luana Piovani, Cléo Pires, Marcelo D2 e Marina Lima.

No texto em que fez o anúncio de seu show em Copacabana, Lady Gaga relembrou o cancelamento do show do Rock in Rio 2017, que deixou os fãs sem chão na porta do hotel. Na época, a cantora teve fortes crises de fibromialgia, uma condição que provoca dores na musculatura do corpo todo, e não conseguiu se apresentar. O post dela "Brazil, I´m devastated" ("Brasil, estou devastada") e o vídeo de fãs desolados com a notícia de que "ela não vem mais" viraram memes que perduram até hoje.

