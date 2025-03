Entenda significado de sanduíche que psicóloga deu a protagonista de "Adolescência"

A- A+

Adolescência se tornou uma das minisséries que mais ganharam relevância até agora em 2025 na Netflix, principalmente desde que o pano de fundo da trama foi conhecido, o que chamou a atenção dos pais. Esse era um dos principais objetivos do seu criador, Stephen Graham. Agora, uma das cenas que passou despercebida por muitos espectadores — quando a psicóloga interagiu com Jamie Miller e lhe entregou um sanduíche — foi explicada por uma psicanalista devido à mensagem poderosa que ela transmite.

Em sua conta no YouTube, Karla Paulina Sánchez Horta se dedica diariamente a analisar fragmentos das ficções mais populares da Netflix e de outras plataformas. Neste caso, ela focou na minissérie britânica, cujo tema central é o assassinato de uma jovem pelas mãos de seu colega de classe, que tinha apenas 13 anos. Atenção que as informações a seguir contêm detalhes dos episódios de Adolescência.





O que está por trás do sanduíche?

Karla é psicóloga infantil e, nesta ocasião, analisou detalhadamente o terceiro capítulo, em que Jamie Miller está na sala de interrogatório com a psicanalista Briony Ariston, que lhe oferece uma bebida e um sanduíche.

Na série, Miller recebe a comida, olha para ela e expressa uma sensação de alegria por esse pequeno e inesperado presente, especialmente porque é um dos seus favoritos. Isso significa muito mais para o caráter do jovem do que para a psicóloga: é uma ferramenta útil para ajudá-la a relaxar e acalmar a conversa.

"Esses detalhes são importantes para eles porque eles são muito focados no que gostam e como isso os define. Se você prestar atenção nisso e ampliar, é algo muito notável. Acontece porque eles mesmos dão importância a isso", observou a especialista.

No entanto, depois de pegá-lo, ele o coloca de lado. Ariston insiste que ele experimente, e ele concorda em comer uma pequena porção, mas imediatamente a rejeita novamente. Segundo Karla, isso indicaria que o jovem evitou o conflito direto e o confronto com o especialista. Foi por isso que ele deixou o sanduíche de lado e tentou demonstrar simpatia por ela.

“Ele fingiu prazer e evitou ferir os sentimentos da outra pessoa”, disse Karla.

Essa reação também pode ser interpretada como um ato de defesa para evitar um desconforto. Vale destacar que, nessa mesma cena, a criança está ciente do que está acontecendo, e a especialista precisa gerar empatia para conseguir uma comunicação sincera.

Apesar do gesto amigável da terapeuta com o acusado, no decorrer da conversa ela consegue irritá-lo com algumas perguntas. Uma delas está relacionada à sua ligação com as mulheres, especialmente com uma garota que ele mesmo inventou durante a sessão.

Perto do fim, Karla explicou que a situação deixou a psicóloga que entrevistou Miller sobrecarregada, não só porque o jovem demonstrava raiva reprimida e uma grande necessidade de afeto, mas também porque ela sentia empatia por ele além do aspecto profissional. Ela sentiu seu lado humano e, a partir daí, vivenciou um "cabo de guerra" constante entre sua sensibilidade pessoal e sua visão profissional da personalidade do adolescente.

