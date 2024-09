Entenda trama de ''Mania de Você'', que estreia nesta segunda-feira (9), na Globo

A- A+

As paisagens bucólicas e os enredos rurais foram uma constante nos últimos anos do horário nobre. A partir de hoje, no entanto, a Globo fará uma virada de mesa intensa na faixa das 21h. Com uma trama repleta de personagens dúbios e mudanças bruscas na história, João Emanuel Carneiro, que ainda é perseguido pelo sucesso avassalador de ''Avenida Brasil'', retorna à tevê aberta à frente do texto da inédita ''Mania de Você''.



O folhetim reunirá características conhecidas do autor, como mocinhas com trajetórias tortuosas e as clássicas vinganças. ''É uma novela que tem uma inquietação muito grande. É uma história inquieta. Na medida dos elementos, ela vai mudando rapidamente. E é uma história de gente jovem também. Algo que eu gosto, porque o jovem está sempre aberto a tudo e a vida pode ser qualquer coisa'', explica o autor, que já conhece a pressão por repercussão e números de audiência da faixa. ''É sempre uma pressão danada. Estou acostumado já'', completa.



Roteiro

A novela gira em torno do jovem quarteto Viola, Luma, Mavi e Rudá, interpretados por Gabz, Agatha Moreira, Chay Suede e Nicolas Prattes, respectivamente. De origem humilde, Viola se muda com o namorado Mavi para Angra dos Reis, onde Luma tem uma vida de luxo, bancada pelo homem que acredita ser seu pai, o inescrupuloso Molina, papel de Rodrigo Lombardi. A recém-formada chef de cozinha, Luma, namora Rudá, que acaba conhecendo Viola por acaso.



Assim, começa a trajetória das duas mulheres, que vai da paixão pelas receitas à obsessão pelo mesmo homem. Uma jornada dividida entre a cumplicidade e a rivalidade. ''São duas mulheres de realidades muito diferentes, mas são determinadas e apaixonadas, o que deixa tudo muito intenso. A gente tem uma química muito forte, a gente se dá bem. Elas querem ter tudo. E contracenar é muito importante nessa novela porque nossos personagens existem em função do outro'', ressalta Gabz, que faz sua estreia como protagonista do horário nobre.



Cenário

Como pano de fundo dessas histórias, está o cenário da região de Angra dos Reis, Costa Verde do Rio de Janeiro, onde a atmosfera luxuosa dos resorts convive com a simplicidade das comunidades locais. Rudá é ativista ambiental e foi criado com o irmão, Iberê, de Jaffar Bambirra, pela tia, Moema, interpretada por Ana Beatriz Nogueira. Ela é uma grande protetora do povo da região, que vive no local desde que nasceu.



Ela tem imensa influência na comunidade do Sururu, onde todos a veem como uma matriarca e líder para todos os tipos de assuntos. ''Rudá tem mania de querer curtir o lugar que vive e já acorda sendo feliz. Não sabe o que é despertador, o que é trânsito, nada. Ele tem mania de honrar o lugar de onde vem. Ele tem aquele silêncio de quem mora na natureza, o que é bem diferente de mim'', afirma Nicolas.



Logo no início dos trabalhos, a novela contou com gravações em Angra dos Reis. Foram aproximadamente 20 dias na região, gravando em oito locações, sendo quatro ilhas, onde se passam as principais tramas da obra.



''Em termos de produção, encontramos condições ideais para as filmagens, com locações que atenderam às necessidades da nossa história, como as ilhas bastante preservadas, as praias de mar cristalino e locações para as casas dos personagens Molina, Berta e Moema, interpretados por Rodrigo Lombardi, Eliane Giardini e Ana Beatriz Nogueira respectivamente. No outono, temos uma luz natural que traduz a estética que pensamos para a novela, que vem muito solar, cheia de energia'', adianta Carlos Araújo, que assina a direção artística da novela.

''Mania de Você''– Globo – Estreia dia 9 de setembro

Participação de luxo

O primeiro capítulo de ''Mania de Você''contará com participações especiais de peso. Fabio Assunção e Simone Spoladore terão uma participação curta, mas fundamental no enredo de João Emanuel Carneiro. O ator será Alfredo, pai de Luma, de Agatha Moreira, e aparecerá em uma maternidade logo após o nascimento de sua filha com Cecília, de Simone Spoladore. ''O Alfredo entra na novela para dar duas informações importantes que serão usadas ao longo da trama'', adianta Fabio.



Nos momentos iniciais, Cecília estará grávida e prestes a dar à luz. Ela é esposa de Molina, de Rodrigo Lombardi, mas mantém um relacionamento com Alfredo, seu verdadeiro amor. Ela, porém, passa mal e acaba morrendo no parto. ''Minha participação foi bem rápida, mas deu para matar a saudade. Gosto muito de trabalhar com o Carlos Araújo'', elogia Simone.

Quem é quem?

Núcleo Viola

Humilde e determinada, Viola (Gabz) foi abandonada pela mãe recém-nascida e criada por Marcel (Bukassa Kabengele) em uma comunidade do Rio de Janeiro. As adversidades fizeram dela uma mulher obstinada. Vai se mudar para Angra dos Reis com o namorado Mavi (Chay Suede), onde seu destino se cruza com o de Luma através da gastronomia. Ao mesmo tempo, se apaixona por Rudá (Nicolas Prattes), namorado da amiga.

Núcleo Luma

Filha de Molina (Rodrigo Lombardi), por quem foi criada desde a morte da mãe durante seu parto, Luma (Agatha Moreira) é perdidamente apaixonada por Rudá (Nicolas Prattes). Sonha em se tornar chef de cozinha e vai compartilhar esse desejo com Viola (Gabz). Apesar da sintonia entre as duas, o amor que nutrem pelo mesmo homem vai desestabilizar essa amizade.

Núcleo Mavi

Carismático, amoral e ambicioso, Mavi (Chay Suede) é filho de Mércia (Adriana Esteves), com quem quase não tem contato, e acredita que Nahum (Ângelo Antônio), homem que o criou, seja seu pai. Mavi sempre flertou com a marginalidade. Com habilidades de hacker, trabalha na empresa de cibersegurança de Molina (Rodrigo Lombardi) e fica dividido entre o amor e o poder. É apaixonado por Viola (Gabz) desde que a viu pela primeira vez e fará de tudo para ficar com ela, como manipular e brincar com a vida das pessoas.

Núcleo Rudá

Ativista ambiental na região da Costa Verde e namorado de Luma (Agatha Moreira), Rudá (Nicolas Prattes) acaba se envolvendo com Viola (Gabz) depois que ela chega a Angra dos Reis. Foge para Portugal quando é acusado de um assassinato, mas segue apaixonado por Viola. Na Europa, se envolve com Felipa (Joana de Verona). Portuguesa cheia de personalidade, trabalha como massagista profissional.



Se apaixona por Rudá quando ele chega em Portugal, mas o sentimento não é correspondido na mesma proporção, já que ele segue amando Viola e retorna para o Brasil por causa dela. Rudá ainda é irmão de Iberê (Jaffar Bambirra). O rapaz é o oposto do jovem irmão idealista. Dono de uma personalidade introspectiva e conturbada, sofre por não ter o carisma do irmão. Sua mania é prosperar e deixar a comunidade onde nasceu e foi criado por sua tia Moema (Ana Beatriz Nogueira).

Núcleo Resort Albacoa

A poderosa família Pereira Cavalcanti é liderada por Berta (Eliane Giardini). Inteligente, educada, reservada, sofisticada e de forte personalidade, ela é a mulher mais rica do condomínio em Angra dos Reis. Sofre uma grande perda e se apega ainda mais ao neto Tomás (Paulo Mendes), fruto da relação de seu filho Henrique (Antonio Saboia) e a nora Isis (Mariana Ximenes). De origem humilde, Isis cresceu na comunidade próxima ao Resort Albacoa. Ambiciosa e inteligente, se aproximou de Berta, uma milionária local, e acabou se tornando nora dela.



O resort Albacoa também é o local onde vive Fátima (Mariana Santos). Dona de casa, frustrada e com baixa autoestima, ela é casada com Robson (Eriberto Leão), que a despreza e mina seu amor-próprio diariamente. Esforça-se para manter a boa forma e se sente culpada por não ter dado um filho ao marido, grande sonho deles. Já se acostumou a ver Robson dando em cima de outras mulheres. Aos poucos, uma amiga vai fazer com que ela enxergue as qualidades que não reconhecia em si mesma e vai estimulá-la a conseguir um emprego, dando outra cor e motivação à sua vida. Controlador, metrossexual e vaidoso ao extremo, Robson não perde a oportunidade de criticar a esposa e passa a dar em cima de várias mulheres, criando uma fixação pela vizinha, Diana (Vanessa Bueno).

Núcleo comunidade

Casada com Sirley (David Junior), Leidi (Thalita Carauta) é uma mulher de personalidade forte, sonsa e mentirosa. Trai o marido sem que ele perceba e é uma das amantes de Guga (Allan Souza Lima), assim como Ísis. Depois da morte de Guga, Leidi vai bater na porta da dondoca para chantageá-la e exigir emprego. Ísis, que depois de anos do assassinato do marido, Henrique (Antonio Saboia), ainda mantém sua boa vida luxuosa, se vê encurralada.

Veja também

TELEVISÃO Confira os resumos das novelas da semana (09/09 até 14/09)