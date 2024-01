A- A+

BBB 24 Entrada apoteótica do cantor Belo na festa do BBB 24 viraliza nas redes; assista Cena inusitada e o visível medo do cantor da altura chamaram atenção

Leia também

• Gil do Vigor reflete sobre sua passagem no BBB 21: "Tive a jornada mais pauleira"

• BBB 24: MC Bin Laden diz que toma remédio de disfunção erétil para treinar; isso funciona?

• "Ficar de xereca": entenda a expressão usada por Giovanna no BBB 24 para sisters

A intenet não deixou passar a entrada do cantor Belo, içado por uma estrutura semelhante a um disco voador, com direito a fogos de artifício. Para uns, um momento apoteótico e emocionante, celebrado até ela esposa do cantor nas redes. Já para outros comentaristas amadores de reality, a cena inusitada e o visível medo do cantor da altura chamaram atenção.



"Tipo assim, obra de arte", escreveu uma internauta. "A cada tremida do guindaste, Belo alcançava uma nova nota do vocal", postou um internauta. "Ele olhando pra cima, estava morrendo de medo! kkkkk", pontuou outro comentário. Para



Confira as reações:



pra mim esse é o melhor vídeo do mundo kkkkk pic.twitter.com/NF2Q4T9EMf — erijackson (@erijackson) January 11, 2024

A cada tremida do guindaste, Belo alcançava uma nova nota vocal #BBB24 pic.twitter.com/nUr416BrEy — Africanize (@africanize_) January 11, 2024

Ele olhando pra cima KKKKKKKKKKKKK ele tava morrendo de medo — Afropaty Proletáriada (@Ruruzinha13) January 11, 2024

o belo chegando de guindaste no bbb pic.twitter.com/VMZi6yow1W — DESIRÉE. | (@desireoriginal) January 11, 2024

tipo assim obra de arte — DESIRÉE. | (@desireoriginal) January 11, 2024

Veja também

ATRIZ BRITÂNICA Saiba quem é Mia Goth, neta de atriz brasileira e acusada de agredir figurante em set de filme