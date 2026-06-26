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MUDANÇA "Entrando Numa Fria 4" ganha novo título no Brasil com homenagem a Ariana Grande Atriz e cantora, que integra o elenco da nova sequência, celebra aniversário nesta sexta-feira (26)

A Paramount Pictures resolveu mudar o título do quarto filme da franquia “Entrando Numa Fria” no Brasil. “Focker In-Law” (nome do longa-metragem em inglês) se chamará “Entrando Numa Grande Fria” por aqui.

O anúncio foi realizado nesta sexta-feira (26), dia do aniversário de Ariana Grande, que divide com Robert De Niro e Ben Stiller o protagonismo da nova sequência. A mudança no título atende aos pedidos dos fãs da atriz e cantora, fazendo referência ao sobrenome dela.

Anunciado inicialmente como “Entrando Na Maior Fria”, o filme tem previsão de estreia no dia 26 de novembro. John Hamburg, que produziu “Entrando Numa Fria Maior Ainda com a Família”, agora assume a direção e o roteiro.



Na trama deste novo capítulo da franquia, o público conhece Olivia Jones (Ariana Grande), noiva de Henry (Skyler Gisondo), filho de Greg (Ben Stiller). Ela agrada a todos da família, menos o sogro, que fará de tudo para impedir esse casamento.

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