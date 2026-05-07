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RITMOS Entre baques e baquetas, Rafael dos Santos lança livro que pulsa a Zona da Mata Norte Em "O Balanço da Mata Norte Batuque Rural na Bateria", o músico mergulha nos ritmos da região traduzindo-os para a bateria

O som nasce da terra, mas também do risco. Em “O Balanço da Mata Norte - Batuque Rural na Bateria”, o baterista Rafael dos Santos finca os pés na tradição da Zona da Mata Norte pernambucana e, ao mesmo tempo, se lança ao desconhecido.

O livro, lançado nesta quarta (6), em São Paulo (SP), já está disponível para download gratuito através do site Via Abertas. É menos um manual e mais um mapa em movimento, desses que vão mudando enquanto são percorridos.

Fruto de uma jornada de pesquisas e experimentações iniciadas em 2017, quando passou a tocar ao lado de Siba, o trabalho reúne levadas, partituras e reflexões que brotam de uma convivência intensa com ritmos como maracatu rural, coco, ciranda e cavalo-marinho. Mas não se trata de reproduzir fórmulas: o que está em jogo é traduzir uma pulsação coletiva para um corpo só, o da bateria.

Do terreiro ao set minimalista

A pesquisa de Rafael não começou do zero. Vindo de uma formação de conservatório e com raízes fincadas no Maranhão, ele já carregava no corpo outras tradições.

Mas, foi no contato direto com a Mata Norte que algo virou a chave. “Esse livro é fruto de uma vivência”, resume Rafael. “Depois de alguns anos criando e experimentando balanços, percebemos que havia um grande acervo de ideias surgidas nesse processo.”

As viagens a Nazaré da Mata, os ensaios, as festas que atravessam a madrugada, tudo isso alimentou uma escuta mais profunda. “É uma cultura muito peculiar”, diz. “Tem uma força, um drive, uma energia muito vigorosa. É como um hardcore da cultura popular.”

Na prática, essa imersão levou a um desmonte técnico. Sob provocações constantes, o baterista precisou desaprender os conceitos convencionais para reconstruir. Menos pratos, menos rulos (rufadas), mais chão. O set se tornou enxuto; o som, expandido.

A meta não era imitar um grupo percussivo, mas sugerir sua presença. “Tem gente que ouve e fala: isso não é um baterista, é um terno tocando”, conta.

Partituras que respiram

No livro, esse caminho ganha forma, ainda que provisória. As páginas organizam, em partituras, levadas criadas ao longo dos anos, ao lado de registros dos ritmos tradicionais e comentários que funcionam como pequenas frestas de interpretação.

Há também conversas com mestres e músicos da região – para o livro, Rafael trouxe relatos de Siba, Mestre Nico, Nailson Vieira, Ronaldo Caboclo, Mestre Anderson Miguel e João Paulo Rosa –, incorporando diferentes vozes ao processo.

Mais do que documentar, a obra reconhece a origem coletiva desse conhecimento. “São pessoas muito abertas, e eu fui conquistando meu espaço com respeito”, afirma Rafael sobre os encontros com brincantes e mestres.

A escrita, porém, não pretende congelar nada. Como lembra o próprio autor, cultura não é peça de museu. É fluxo. É disputa. É invenção contínua.

O som como estado de passagem

“O que está no livro é uma fotografia”, sugere Rafael, ao falar do caráter transitório da obra. Rafael entende a cultura da Mata Norte como um organismo em constante transformação, e que o livro funciona como um recorte temporário desse fluxo, não como um registro definitivo.

“Eu vejo bem claro que a cultura não é uma coisa engessada. Aqui é o meu olhar sobre o hoje, sobre como eu vi, mas a cultura está viva, e amanhã ela pode ser diferente, ela não tá parada no tempo”, resume Rafael.

Nesse sentido, “O Balanço da Mata Norte” funciona como um registro de travessia. Um ponto entre o que foi vivido e o que ainda está por vir. Entre o baque ancestral e a baqueta que insiste em reinventá-lo.

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