Exposição "Entre Continentes: Artes e Africanidades" celebra a estética afro-brasileira

A- A+

O Museu de Artes Afro-Brasil Rolando Toro (Muafro), abre nova exposição permanente intitulada “Entre Continentes: Artes e Africanidades”, nesta quinta-feira (24), às 19h. Com entrada gratuita, o evento acontece no casarão histórico da Rua Mariz e Barros, 328, Bairro do Recife.

A noite de abertura terá participação da cantora e mezzo soprano Anastácia Rodrigues. Além da música, o evento contará com a presença da chef Rosilene Rodrigues dos Santos, à frente do Tabuleiro Culinária Afro Brasileira

Composta por 44 peças entre máscaras, esculturas e painéis, a mostra amplia o projeto Museu Vivo, integrando expressões artísticas de diversas regiões da África Ocidental, Central, África do Sul, além de obras oriundas da Indonésia, Bali e Índia.

“Nesses três anos de portas abertas, o Muafro se tornou uma casa da cultura afro pernambucana. Recebemos artistas, pesquisadores e visitantes diversos, consolidando o museu como um importante espaço de fortalecimento simbólico e cultural no coração do Recife Antigo,” destaca Lúcia Helena Ramos, diretora do Muafro.





Além dessa mostra, o visitante que for ao Muafro poderá também conhecer a exposição permanente “Um homem com calo nas mãos não precisa de identidade”, inaugurada em 2022, que reúne esculturas e máscaras afro-brasileiras. O museu funciona de quarta a domingo, das 13h às 17h.

Serviço

"Entre Continentes: Artes e Africanidades"

Quando: 24 de julho, às 19h

Onde: Museu de Artes Afro-Brasil Rolando Toro - Rua Mariz e Barros, 328

Veja também