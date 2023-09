A- A+

TEATRO "Entre Dois Santos" ressalta ícones da resistência negra, cultural e popular do Brasil; confira Musical gratuito conta as histórias dos símbolos Maria do Batuque e Antônio Dó

O musical “Entre Dois Santos” transplanta para o teatro a combinação histórica da trajetória de luta feminina de Maria do Batuque, afrobrasileira do norte de Minas Gerais, e de Antônio Dó, liderança guerreira paramilitar essencial à sobrevivência dos quilombos instalados na área. O evento é gratuito (retirada de ingresso uma hora antes na bilheteria da casa) e conta com apresentação inédita no Recife no sábado (16), às 19h, no Teatro Barreto Júnior.



O espetáculo usa elementos da fantasia para ativar a imaginação e envolver os espectadores na jornada da batuqueira reconhecida como patrimônio da cultura popular pelo governo brasileiro em 2008 - ela é filha e herdeira artística de Dona Ernestina Francisca Cardoso, citada em poema do autor Guimarães Rosa -, e do homem considerado um “Lampião” do norte mineiro.

Os atores interpretam tanto personagens retratados na narrativa quanto elementos naturais da paisagem local ou figuras associadas ao folclore mineiro. A protagonista é recriada por Vanessa Gaia, também no papel de “Mulher do Sapo Cururu”. O elenco também conta com Za Di Calú dá vida a “Jerômo” ao lado de Emerson Aquino como “Manezin” e Héryton como “O Caboclo do Rio”, “Manin” e “Tone Dó”. Além de Ricardo Simões, que dá vida ao “João Congo” e o “Rio”.



O musical sobre a tenacidade da cultura popular ao longo dos anos e a importância contra o apagamento característico das representações negras não é a primeira produção sobre a vida e a obra de Maria do Batuque. A trajetória dela já ganhou visibilidade com o trabalho documental do CD-Livro “Batuquim vai abaixo? Ele não vai, não”, em 2007, disponível no YouTube. O espetáculo “Entre Dois Santos” faz parte do projeto: Diversão em Cena, patrocinado pela Lei Federal de Incentivo à Cultura – Lei Rouanet.



Serviço:

Musical “Entre Dois Santos”, da Cia A Trupe

Quando: Sábado (16), às 19h

Onde: Teatro Barreto Júnior - Rua Estudante Jeremias Bastos, s/n, Pina, Recife

Quanto: acesso gratuito (com retirada de ingressos na bilheteria uma hora antes)

