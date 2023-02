A- A+

BBB 23 Entre os confinados, muita expectativa e previsões sobre a Prova do Líder desta quinta-feira (2) Fred Nicácio acredita que vai ser vetado logo mais. Ele conversa com Key Alves e Gustavo no Quarto Fundo do Mar

A expectativa é alta para a Prova do Líder desta quinta-feira (2) no BBB 23. No Quarto Fundo do Mar, Fred Nicácio, Key Alves e Gustavo conversam sobre a disputa pela liderança.

"Acho que vão me vetar, com certeza", aposta Fred sobre a dinâmica. Nicácio diz que vai torcer pelos amigos e tenta calcular as chances do seu grupo. "Se vetarem 2, a gente vai ter 7 pessoas. E eles, 12", explica o m´dico, que propõe um "manual de sobrevivência na Xepa".

Em seguida, Cezar entra no edredom e na conversa. "Não ter o risco de ir nós três. Eu, Gabriel e Domitila. Acho que vai ficar sempre nessa pegada de alvo, eu e Domitila", aposta Black.





