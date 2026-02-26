Entre os trabalhos de cantor e ator, Belo se empolga na pele do obstinado Misael de "Três Graças"

A- A+

Televisão

A música é, sem dúvida, a grande paixão da vida de Belo. Revelado pelo grupo de pagode Soweto, sucesso dos anos 1990, o cantor até hoje cumpre uma extensa agenda de shows e enfileira sucessos - e polêmicas - ao longo das décadas.

A carreira musical bem-sucedida, entretanto, não impede Belo de experimentar outras formas de se expressar artisticamente.

Íntimo dos bastidores e das câmeras de tevê por conta das inúmeras participações em programas de auditório, ele agora tem investido também em sua porção ator na pele do impulsivo Misael de “Três Graças”, da Globo.

“Me entrego de forma muito genuína a tudo o que me proponho fazer. Quando surgiu a oportunidade de fazer um teste para a novela, parei tudo para estudar e me preparar. Misael é um sujeito de origem humilde que nem eu, um personagem que eu conheço bem. Por isso, quis dar o meu melhor para conseguir esse papel”, garante.

Experiência

Mesmo acostumado a conviver com artistas variados, Belo precisou fingir costume ao chegar às gravações da atual novela das nove e dar de cara com nomes como Murilo Benício, Marcos Palmeira, Grazi Massafera, Dira Paes e, especialmente, Arlete Salles, atores do núcleo principal da trama assinada por Aguinaldo Silva, Virgílio Silva e Zé Dassilva.

“São pessoas que respeito e admiro muito. Nunca imaginei que estaria nesse lugar e ao lado desse elenco. Seguro o nervosismo e vou indo. Meus parceiros de cena são muito generosos, entendem que estou começando. Aos poucos, passei a me sentir mais confortável no estúdio”, explica.

Inicialmente, o personagem ficaria apenas alguns capítulos da história e teria seu arco dramático mais focado no luto por conta da morte de sua esposa, que está ligada ao uso de medicamentos falsos fornecidos pela Fundação Ferette.

Porém, a atuação de Belo agradou e o personagem cresceu a ponto de ganhar até um interesse amoroso. Por ironia do destino e da cabeça de Aguinaldo Silva, Viviane Araújo, ex-namorada do cantor e uma das atrizes preferidas do autor, foi escolhida para viver a esperta Consuelo. “Foi uma surpresa esse casal. Passamos por muita coisa juntos e sabemos separar as coisas”, despista.

Parceria

O papel na atual novela das nove coroa a aproximação de Belo com o Grupo Globo, movimento que teve início com a série documental “Belo: Perto Demais da Luz”, de 2024.

Em quatro episódios, a obra abrange toda a trajetória do cantor, desde a infância humilde no bairro Chácara Inglesa, na Zona Sul de São Paulo, passando pelo início da fama à frente do Soweto, até a consolidação da carreira solo.

“Reviver algumas situações retratadas no documentário não foi simples ou fácil. Mas foi bom para eu lembrar de onde eu vim, resgatar algumas memórias e poder mostrar para o público o Marcelo. Erro e acerto como todos na vida e sou feliz por quem sou e por onde cheguei”, defende-se.

A produção documental teve coprodução da AfroReggae Audiovisual, que também é responsável pelas séries “Veronika” e “Arcanjo Renegado”, onde Belo interpretou o Inspetor Silvio.

O convite para a empreitada partiu do próprio showrunner das produções, José Junior. “São duas séries do mesmo universo. Foi um aprendizado enorme e me senti muito querido com esse convite, onde pude construir um personagem pela primeira vez”, valoriza.

