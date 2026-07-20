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CHINA Entregador vence um dos maiores prêmios literários da China com poemas escritos durante o trabalho Wang Jibing transformou a rotina nas ruas em livro premiado e se tornou símbolo de uma nova geração de escritores trabalhadores

Os poemas que Wang Jibing escrevia entre uma entrega e outra de comida renderam ao chinês de 56 anos um dos maiores reconhecimentos da literatura do país. O autor conquistou o Prêmio Literário Lu Xun, uma das principais honrarias da China, com Low Flight ("Voo Baixo"), obra inspirada no cotidiano dos entregadores por aplicativo.

O prêmio leva o nome de Lu Xun, considerado o pai da literatura chinesa moderna, e marca a ascensão de Wang como uma das vozes mais representativas de uma geração de trabalhadores braçais que passou a retratar, por meio da literatura, as dificuldades enfrentadas na economia de aplicativos.

Natural da província de Jiangsu, Wang abandonou os estudos ainda na adolescência por dificuldades financeiras. Antes de se tornar entregador, por volta de 2019, trabalhou na construção civil, recolheu lixo e vendeu produtos em barracas de rua.

Apesar da rotina pesada, nunca abandonou o hábito da leitura. Nos últimos anos, passou a publicar poemas e ensaios nas redes sociais, onde conquistou milhares de leitores.

A repercussão nacional começou em 2022, quando o poema Homem com Pressa viralizou na internet chinesa. O texto foi inspirado em uma entrega frustrada, causada por um cliente que informou o endereço errado e obrigou Wang a passar horas tentando concluir o serviço.

No ano seguinte, o autor reuniu seus textos na coletânea Man in a Hurry: Poems of a Food Delivery Rider. Já Low Flight, lançado em 2024, nasceu de entrevistas e conversas com cerca de 200 entregadores, retratando os desafios, a pressão e a solidão enfrentados por esses profissionais.

Um dos versos resume o espírito da obra: "Quem disse que abrir as asas significa voar alto? Voar baixo também é voar."

Ao comentar a conquista, Wang afirmou que a notícia foi recebida com nervosismo e alívio.

— Prendi a respiração e fiquei extremamente nervoso. Assim que o resultado foi anunciado, tudo se acalmou — disse ao jornal estatal Global Times.

Apesar do reconhecimento nacional, o escritor garante que não pretende abandonar o trabalho como entregador. Segundo ele, a profissão deixou de ser uma necessidade financeira, mas continua fazendo parte de sua vida.

— Não preciso mais desse emprego para me sustentar, mas gosto do ambiente de trabalho e ele me mantém em forma. Quero uma vida simples, e o prêmio nunca mudará quem eu sou.

A trajetória de Wang reflete uma tendência crescente na literatura chinesa. Nos últimos anos, trabalhadores de origem humilde têm conquistado espaço ao transformar experiências cotidianas em livros e ensaios de grande repercussão.

Entre os exemplos está Eu entrego encomendas em Pequim, autobiografia do ex-entregador Hu Anyan, publicada em 2023 e posteriormente traduzida para o inglês. Outro caso é o de Fan Yusu, trabalhadora migrante cujo ensaio autobiográfico Eu sou Fan Yusu viralizou em 2017 e a transformou em um fenômeno literário.

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