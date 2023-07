Entrelaços: novo espaço de acrobacias aéreas do Recife abre matrículas para aulas e oficina

A- A+

O Bairro do Recife receberá, a partir da próxima quarta-feira (5), um novo lugar para o ensino e o fomento das acrobacias aéreas: o Espaço Entrelaços, idealizado pelas acrobatas Paloma Gouveia e Silvia da Fonte, que já está com matrículas abertas para aulas de tecido, lira, corda lisa e trapézio.

"As aulas são realizadas em um ambiente de apoio e amizade, ou seja, livre de julgamentos. É um lugar onde as pessoas se ajudam e se incentivam no processo de aprendizagem", explica Paloma. "O aéreo circense é para todo mundo! Nas aulas, desenvolvemos capacidades físicas como equilíbrio, força e flexibilidade, além de habilidades de criatividade e expressividade", completa Silvia.

Além das aulas regulares, o Espaço Entrelaços recebe, nos dias 14 e 15 de julho, o workshop "Estímulos para a movimentação expressiva nos aéreos circenses", com a aerealista Mainá Souza, que também está com inscrições abertas e vagas limitadas pelo instagram da artista ou pelo Whatsapp: (81) 998059968.

Workshop

"De que formas podemos desenvolver uma corporalidade singular e criativa nos aparelhos aéreos? Como construir uma relação com esses aparelhos que nos permita mais liberdade na movimentação? Quais são os caminhos para a ressignificação da técnica em cada corpo? A proposta desse workshop é trazer exercícios que estimulem o transbordamento do corpo aéreo para além da técnica aprendida, facilitando uma relação mais íntima com o aparelho e com o próprio corpo em suas diversas possibilidades de movimentação", explica Mainá Souza.



• Público-alvo: iniciantes e iniciades nas práticas aéreas circenses

• Quando: 14 e 15 de julho (14/07 – 18h às 20h, 15/07 – 16h às 19h)

• Carga horária total: 5h

Certificados serão disponibilizados para quem cumprir toda a carga horária do workshop

• Valor: R$ 160

3 bolsas integrais para pessoas negras, indígenas, trans e/ou periféricas

• 12 vagas

• Onde: Espaço Entrelaços – Rua Marquês de Olinda, 111, 3º andar (entrada pela rua de trás)

O Espaço Entrelaços funcionará no 3º andar do prédio localizado na avenida Marquês de Olinda, 111, Bairro do Recife (entrada pela rua de trás)

Sobre o Espaço Entrelaços

A partir da pesquisa técnica e cênica das acrobatas Paloma Gouveia e Silvia da Fonte, que resultou na performance "Entre(laços)", apresentada no teatro Apolo Hermilo e em outros eventos do Recife, as duas artistas idealizaram a criação de um lugar de fomento ao circo e à artes aéreas. Surgiu, então, o Espaço Entrelaços.



Assim como na performance homônima, em que as artistas exploravam o diálogo entre aparelhos de acrobacia aérea, o Espaço Entrelaços propõe a interação do público com as diversas linguagens do circo em altura. O espaço conta com aulas regularesde tecido, corda lisa, lira e trapézio e tem a proposta de inicialmente também receber oficinas de profissionais do circo do Recife e de outros estados.

Sobre Mainá Souza

Mainá é Artista circense e professora de acrobacias aéreas. Formada pela Escuela Municipal de Artes Urbanas de Rosário, Argentina, atuou em diversos espetáculos, varietés, intervenções e eventos nos 10 anos a que se dedica profissionalmente ao circo. Atualmente desenvolve seu trabalho artístico no Recife e dá aulas regulares no Casulo Artes Circenses.





Veja também

Expectativa 'Casamento às cegas Brasil' revela o que aconteceu com casal que disse 'sim' no altar