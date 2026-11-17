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Artes visuais "Entremeados": exposição reúne diálogo entre fotografia e pintura, no Bairro do Recife Déborah Freitas e Lara Albuquerque apresentam trabalhos que exploram como uma mesma imagem pode ganhar novas formas e sentidos ao atravessar diferentes linguagens artísticas

O encontro entre as linguagens da fotografia e da pintura é a proposta de "Entremeados", exposição que reúne os trabalhos de Déborah Freitas e Lara Albuquerque, com abertura no dia 21 de novembro, às 18h, no Hub Há Nexos, da Galeria Raiz, no Recife Antigo.

A mostra reúne fotografias de Lara Albuquerque e pinturas de Déborah Freitas, que utiliza as imagens como referência para criar novas interpretações, conduzidas por sua liberdade criativa e interpretação artística.

Nesse processo, fotografia e pintura se aproximam, se atravessam e revelam novas possibilidades de existência para uma mesma imagem. A mostra "convida o público a perceber como diferentes olhares e linguagens podem transformar uma imagem, criando novas relações e sentidos", diz o texto de divulgação da exposição.

SERVIÇO

Exposição "Entremeados - Fotografia entre Pintura", das artistas Déborah Freitas e Lara Albuquerque.

Quando: Abertura: 21 de novembro de 2026, às 18h

Onde: Hub Há Nexos — Galeria Raiz Endereço: Rua da Moeda, 71, térreo, Recife Antigo, Recife – PE.

Visitação: até 6 de dezembro (de quarta-feira a Domingo das 14h às 17h).

Entrada gratuita.

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