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AGENDA CULTURAL Problemas na rede elétrica adiam exposições na Torre Malakoff; saiba detalhes Abertura de "Entremeios", que aconteceria no dia 19 de março, ganhará nova data

Na manhã desta quarta-feira (18) a Fundarpe anunciou o adiamento das exposições que ocorreriam na abertura da mostra "Entremeios" - iniciamente marcada para esta quinta-feira (29), na Torre Malakoff, Bairro do Recife.



Problemas na rede elétrica do local teriam causado o adiamento, de acordo com nota da Fundarpe que afirmou anunciar uma nova data em breve.

Veja na íntegra:



"Entremeios"

A mostra "Entremeios" reúne exposições de Renato Valle com “Crônicas do Recife Antigo”; Gustavo Pimentel com “Vereda Interior” e Carolina Drahomiro com “Hoje eu subi numa pilha de livros para estar à sua altura”.

Crônicas do Recife Antigo

A exposição “Crônicas do Recife Antigo” reúne uma série de desenhos iniciada em 2015, que retrata cenas do cotidiano no bairro do Recife Antigo, especialmente durante o Carnaval. Por meio de grafites sobre papel, o artista registra momentos simples e personagens anônimos, como trabalhadores, idosos e foliões, capturados em ruas, pontes e praças da região.

Vereda Interior

Ao revisitar os lugares onde passou férias quando criança, Pimentel combina registros espontâneos e cenas construídas para criar um olhar sensível e contemporâneo sobre o Sertão Pernambucano, distante de estereótipos. Mais do que documentar, a exposição propõe um percurso íntimo por memórias e experiências pessoais.

Hoje eu subi numa pilha de livros para estar à sua altura

A mostra de Carolina Drahomiro parte de uma fotografia de casamento dos anos 1950, preservada no álbum de família. A partir do gesto simbólico da noiva que sobe em uma pilha de livros para igualar sua altura à do noivo, a artista constrói um trabalho que mistura desenho, fotoperformance e objetos, investigando o esforço histórico das mulheres para serem reconhecidas como equivalentes.



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